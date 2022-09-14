COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

泌尿醫爆：男生應該坐著尿尿！　站姿排尿產生2300尿滴噴濺

泌尿醫爆：男生應該坐著尿尿！　站姿排尿產生2300尿滴噴濺
泌尿醫爆：男生應該坐著尿尿！　站姿排尿產生2300尿滴噴濺

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-14 10:00:43

▲測試結果顯示，男性站姿尿尿每天會產生約2300個大小尿滴飛散！



我是廣告 請繼續往下閱讀
許多人認為男性就應該站著小便，但常有女性抱怨男性尿尿時尿液飛濺，不僅弄髒馬桶周圍、甚至造成衛生間環境髒汙；而男性則因為生殖器位置的關係，不用脫褲子、站著排尿更為方便，加上許多公廁也僅有站姿小便斗的設計，讓大部分男生從小就養成站著尿尿的習慣。

 

不過有研究發現，健康男性不論使用站姿或坐姿都不會影響排尿，因此泌尿科醫師建議男性們不妨試試坐著小便，不僅可以避免夫妻因為馬桶骯髒吵架，對於患有下泌尿道疾病、攝護腺肥大者、以及年長者，坐著尿尿更輕鬆不費力、也因尿排較乾淨減少發生尿路結石的問題。  

泌密會客室 授權提供
泌密會客室 授權提供
陳偉傑醫師與羅詩修醫師在臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》為民眾分析，究竟是站著還是坐著排尿會比較順？根據研究論文顯示，對於健康的男性，不論站姿或坐姿都不影響排尿的各項分析結果，尤其是年輕族群，研究結果完全沒有差異；但對於患有下泌尿道疾病者與攝護腺肥大者，站姿排尿的體積與尿流量會略低，因為站姿會讓括約肌較緊繃，導致肚子需要出力才能排尿，而坐姿則較放鬆、並降低逼尿肌的壓力，因此坐著排尿較不費力。 

 

另外，年紀大的男性因容易患有攝護腺肥大、排尿不完全的問題，建議可坐著排尿方便二次解尿將尿排乾淨，以免造成尿路結石問題；此外長者會害怕跌倒，所以坐姿排尿會讓他們更有安全感。 

泌密會客室 授權提供
泌密會客室 授權提供
但無論如何，就心理因素而言大多男性還是喜歡站著排尿，不過有專家曾測試男性站著小便的噴濺程度，結果估計站姿尿尿每天產生約2300個大小尿滴飛散，若是有尿液分岔（15%）或排尿滴滴答答（9%）的現象，在沒有及時清洗的情況下更會造成馬桶和廁所產生難聞的異味！ 

 

為此，泌密會客室建議，男性們不妨試著養成坐著小便的習慣，除了可以降低尿液噴濺，不易造成馬桶周邊的髒汙，同時也能減少與另一半的糾紛；倘若堅持要站著小便，男士們務必要及時自行清潔！ 

 

 

本文經陳偉傑醫師與羅詩修醫師臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導 

延伸閱讀
食用油怎麽挑才健康？　營養師授「8招選購食用油」吃得安心
想要避免早逝？　專家：這三項運動幫助死亡風險降低13%以上

45歲糖友被醫讚「控糖典範」　不藏私分享成功秘訣

拜登提振美生技業　要讓抗癌大計如同當年登月

宋芸樺、夏于喬傻傻分不清？研究：陌生人雙胞胎基因相似！

柚子還不到退場時機　可緩解情緒和睡眠障礙

我是廣告 請繼續往下閱讀