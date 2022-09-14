麥當勞推珍藏版！《咒術迴戰》甜心卡今開搶：這款爆人氣
《咒術迴戰》粉絲手刀開搶！台灣麥當勞首度聯名日本漫畫《咒術迴戰》，今（14）日在全台推出限量50萬張聯名款甜心卡，在櫃台、得來速、歡樂送等外送平台同步開賣，《咒術迴戰》甜心卡以四位主角為設計，全套共4張，同享「買A送B」優惠，特價39元，可使用至明年3月底。
麥當勞以往都是在每年3月底開賣當年度甜心卡，可使用至隔年3月底，不過這次台灣麥當勞罕見在9月中旬推出甜心卡「珍藏版」，首度聯名日本動漫《咒術迴戰》推出全套4張甜心卡，卡面設計分別是4位主角「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」的戰鬥身姿，同享「買A送B」優惠，到餐廳出示可享不限次數、買A區產品送B區產品。台灣麥當勞透露，今年3月首賣三麗鷗明星甜心卡，上市5周就銷售9成，創下最快銷售紀錄，因此這次再加碼推出全新《咒術迴戰》聯名甜心卡，看好優惠與人氣IP強強聯手的搶購效應。
《咒術迴戰》甜心卡今（14）日正式發售，全套共有虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟4種卡面設計，全台限量50萬張，優惠價39元，使用期限同樣至2023年3月31日。 除了單買之外，另有套組發售，櫃台、自助點餐機、得來速可購買4款甜心卡套組156元；歡樂送、Uber Eats、FoodPanda則販售3套組468元。
由於全新聯名甜心卡只能用到明年3月底，使用期限只剩半年引起網友熱議，不少人抗議應該半價或是延長使用期限，但也有人認為，這波發售鎖定粉絲族群，使用期限並非入手收藏的首要考量。卡面設計則以伏黑惠、五條悟最受關注，網友更直言：「五條悟肯定開賣就被掃光」。