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又生氣！簽名拿到漏水筆　英王查爾斯怒飆：該死的東西

▲英國國王查爾斯三世於10日正式即位，但在短短4天之內就被二度拍到不耐表情。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國國王查爾斯三世於10日正式即位，但在短短4天之內就被二度拍到不耐表情。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-14 10:12:272022-09-14 10:34:27

英國女王伊莉莎白二世8日逝世，查爾斯三世（King Charles III）於10日在倫敦聖詹姆士宮（The St James Palace）正式宣誓成為新任國王，舉手投足更成為外界焦點。但甫上任的他，不僅在10日的即位儀式上被拍到兩度面露不耐，13日的簽字儀式，又因為用到漏水筆，當場面露不悅，這也是近幾天來他第二次在類似場合中表現出憤怒情緒。

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綜合外媒報導，查爾斯三世上任後，隨即展開英國之旅，走訪蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯，除了領導對女王的哀悼之外，同時也向各地區做出身為英國新君主的承諾。

查爾斯三世在13日造訪北愛爾蘭的希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle）時，在鏡頭前簽署訪客登記簿，一言一行全都被鏡頭拍了下來。只見查爾斯三世先是拿著筆向幕僚確認簽署日期，在聽到幕僚口中的日期時，查爾斯三世驚呼「噢天啊，我寫錯日期了，13日？」幕僚回以「是的，陛下」、卡蜜拉王后站在一旁補充「你剛剛簽了12日。」

簽完名之後，查爾斯三世將手中的筆遞給卡蜜拉，便準備起身離開，但他發現使用的筆漏水，他的手指也都沾上墨水，便出聲表達不滿，稱「天啊，我恨這支筆！」拿到筆的卡蜜拉也沾到墨水，直呼「喔，弄的到處都是，等等」，這時隨從立刻上前將卡蜜拉手中的漏水筆取走。但走到後方的查爾斯三世再拿出手帕擦手的同時，仍在抱怨「我受不了這該死的東西...每次都很臭。」

查爾斯三世自10日登基邁入第4天，這已經是他第2次被拍到面露不耐。登基當天，他在宣誓之後準備簽署巨型文件，就被拍到神情不悅，還用揮手的方式示意工作人員把桌上東西都清掉，好不容易坐下來簽完，輪到第2份文件時又被前方裝飾品擋到，他疑似對著工作人員露出「咬牙切齒」的表情。許多外媒形容查爾斯三世「生氣不滿」，相關照片、影片在社群網路瘋傳，還有網友嘲諷稱查爾斯「第一天上工就受夠了。」

《路透社》報導指出，在查爾斯三世成國王之前，就有一名前助手透露，查爾斯三世可能會「很有趣」，但他的脾氣暴躁且要求很高。

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