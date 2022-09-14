又生氣！簽名拿到漏水筆　英王查爾斯怒飆：該死的東西

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查爾斯三世在13日造訪北愛爾蘭的希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle）時，在鏡頭前簽署訪客登記簿，一言一行全都被鏡頭拍了下來。只見查爾斯三世先是拿著筆向幕僚確認簽署日期，在聽到幕僚口中的日期時，查爾斯三世驚呼「噢天啊，我寫錯日期了，13日？」幕僚回以「是的，陛下」、卡蜜拉王后站在一旁補充「你剛剛簽了12日。」
簽完名之後，查爾斯三世將手中的筆遞給卡蜜拉，便準備起身離開，但他發現使用的筆漏水，他的手指也都沾上墨水，便出聲表達不滿，稱「天啊，我恨這支筆！」拿到筆的卡蜜拉也沾到墨水，直呼「喔，弄的到處都是，等等」，這時隨從立刻上前將卡蜜拉手中的漏水筆取走。但走到後方的查爾斯三世再拿出手帕擦手的同時，仍在抱怨「我受不了這該死的東西...每次都很臭。」
查爾斯三世自10日登基邁入第4天，這已經是他第2次被拍到面露不耐。登基當天，他在宣誓之後準備簽署巨型文件，就被拍到神情不悅，還用揮手的方式示意工作人員把桌上東西都清掉，好不容易坐下來簽完，輪到第2份文件時又被前方裝飾品擋到，他疑似對著工作人員露出「咬牙切齒」的表情。許多外媒形容查爾斯三世「生氣不滿」，相關照片、影片在社群網路瘋傳，還有網友嘲諷稱查爾斯「第一天上工就受夠了。」
《路透社》報導指出，在查爾斯三世成國王之前，就有一名前助手透露，查爾斯三世可能會「很有趣」，但他的脾氣暴躁且要求很高。