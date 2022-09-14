中原大學校園現整排「夾娃娃機」！學生怒噴：實在太可笑

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也目擊到此景的同校學生回應「今天去學校看到傻眼」，其他網友回覆「吊臂模擬操作學程，一次10元」、「機器裡面該放什麼好呢」、「畢業證書」、「少子化影響到這種程度嗎？註冊費不夠用夾娃娃機去補？」、「學校缺錢缺瘋了？」、「真是世界奇觀，學校放娃娃機真可笑」。
不料，夾娃娃機竟不是只屬該校的特殊風景，其他學校也有類似設施「本店也有」、「好好笑，我們學校也有，學校到處在漏水，有錢租娃娃機沒錢去修繕學校」、「今天去學校看到傻眼」、「開什麼玩笑，我們學校連投幣唱歌機都出現了」，「學校放自動販賣機可以，放選物販賣機不行」。
後有與原PO同校的學生澄清，此大學已在近幾日將娃娃機全數撤離，更有人認為原PO爆料的行為欠妥，「家醜不得外揚」。對此，原PO認為學校是讓他念書的地方，做出好決策可以表揚，做出問題行為時也要因有學生的聲音改進，「我真的想不到這個決策對學生有任何幫助」，「今天學校周圍沒夾娃娃機的話還有討論空間，走出校門口少說也有十間娃娃機店，真的沒必要放在學校裡面」。
據《三立新聞》報導，中原大學說明，該處夾娃娃機台是與學校合作之餐飲管理顧問公司，私自於11日夜間將機台暫放該處準備移至地下商圈營業使用，12日一早校方發現後已表達嚴正抗議，此項目並非於合約內允許之營業範圍，並限24小時內將機台移除，該公司遂於12日晚間8時許將機台全數搬離，恢復場地原貌。福委會已經對該公司提出嚴正口頭告誡，並告知如再有自行招商非於合約範圍內之營業項目，將無條件解除合約。（編輯：李惠婷）