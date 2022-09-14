看板「宏敢」引議論　網笑：這個候選人成功了

民眾黨台中市中區西區市議員候選人許瑞宏近來更新競選看板，以「敢」為口號，諧音引起網友熱議，無論是「宏敢」、「許瑞宏敢」，用台中腔諧音唸起來都像在罵粗話。網友笑問：「許瑞到底欠人家多少錢，要被這樣掛看板？」許瑞宏坦言新人需要曝光度，「希望大家上網查我名字時，會『順便』看到我的政見。」
民進黨台中市議員候選人許瑞宏甫獲黨提名之初，以日劇主角「半澤直樹」風格成功吸睛，接著主打「巷仔內的力量」訴求老街區新創意。近來他更新街頭看板，以「敢」為口號，提出包括「動物保護」、「行人路權」、「青年創業」等三大政策，但口號前加上「許瑞宏」三個字，以台中腔唸出來，卻變成台語的「四字經」、「二字經」，讓網友笑噴。
日前有網友在「路上觀察學院」臉書粉絲頁發問，「許瑞到底欠人家多少錢，要被這樣掛看板？笑死！」網友趣回「跟文案仇恨結很深」、「這故事告訴我們不要得罪美編」、「看來也是遇到設計人的設計師」、「涉及私人恩怨？」還有網友直接破哏：「就力宏敢的梗吧」、「要改名李美宏才有效果」、「他達到宣傳目的了」。
許瑞宏坦言這是宣傳點子，不是他得罪誰，因為中、西區市議員僅有三席，長年都是兩黨執政沒有小黨空間，要參選就先要被看見、被討論，素人從政的他，跳脫舒適圈需要勇敢、改變也要從勇敢開始，因此特別設計「敢」系列看板，呼籲選民和他一起勇敢改變、勇敢創新。
對於網友熱議不雅諧音，許瑞宏說：「其實我們支持者的反應很正向，看板一掛上去，就有很多人反映比先前明亮，甚至更好看了。」他表示今年選舉氣氛冷，新人拼得很辛苦，很感謝網友用他名字和選舉標語發揮創意，讓他有更多曝光機會，「但是髒話不好聽，小孩子還是不要學。」