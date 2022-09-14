麥當勞捐血送大麥克！釣蝦場捐250cc：送1斤活跳跳泰國蝦
國人捐血受到少子化影響，近十年首捐率逐年下滑，尤其近年在疫情衝擊之下，全台血庫存量更是經常告急。台灣麥當勞再次和台灣血液基金會合作，明（15）日起至10月31日前進全台120所大專院校，只要到指定校園捐血250cc，就送1張大麥克貴賓券，吸引大專生、首捐族一起挽袖。除此之外，連釣蝦場也一樣很熱血，只要捐血250cc就送一斤「活跳跳的泰國蝦」，超違和禮品成功吸引眾人目光。
根據台灣血液基金會年報統計，截至2021年底，首次捐血者較疫情前（2019年）減少23%，等與少了將近兩萬人，尤其24歲以下首捐人數相比10年前更是近乎腰斬。因此麥當勞希望透過經典產品「大麥克」來鼓勵大專生捐血，這次將目標族群鎖定首捐族，和捐血車一同前進全台120所校園，9月15日至10月31日期間在指定校園展開巡迴，只要捐血250cc就能獲得大麥克貴賓券一張，希望吸引學生首捐族響應，進而養成持續捐血的習慣。（點我看全台合作捐血地點）
不只麥當勞投身公益，連在地釣蝦場也一樣熱血，位於新北新莊的嗆蝦釣蝦場，將於10月7日當天上午10時至下午5時舉辦捐血活動，捐血250cc送活跳跳母蝦一斤、捐血500cc則送活跳跳公蝦一斤，送完為止。