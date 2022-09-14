美股重挫富豪身家血賠2.9兆！貝佐斯最慘 3千億一夜蒸發
美股四大指數周二 （13日）在公布高於預期的通膨數據後慘遭血洗，道瓊崩跌超過1200點。連帶受波及的美國富豪們財富一口氣蒸發930億美元（約新台幣2.9兆元），創下史上第九大單日損失紀錄。
根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）數據顯示，全球第二大富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）損失最為慘烈，單日財富損失98億美元（約新台幣3051億元），全球首富馬斯克也損失84億美元。其餘損失超過40億美元的富豪還包含臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、Google創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）、微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer），損失低於40億美元的則有「股神」巴菲特、微軟共同創辦人比爾蓋茲，兩人分別虧損34億與28億美元。
美國公布8月的CPI高於預期，掀起美股市場廣泛拋售，反應投資人估計聯準會因高於預期的通膨指數更激進升息的擔憂。上月聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）一場八分鐘的演講引發美股道瓊下跌逾千點，也讓同一群富豪在一天內損失780億美元；今年全球這前500名富豪的財富淨值出現劇烈變化，包含祖克伯、幣安執行長趙長鵬損失超過600億美元，整體來說這群富豪的身家約蒸發了1.2兆美元。