iPhone 14後天開賣！電信業頭香禮拼了　狂送耳機、平板

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遠傳9/16上午9點在三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣會，當天08:00開始發放號碼牌，前50名排隊民眾，只要申辦遠傳心5G 999以上資費，就享128G直接免費升級256G容量，加量不加價，搶得頭香民眾再享驚喜好禮，遠傳加碼大方送iPad Air一台！
不僅辦門號有優惠，今年特別針對購買空機排隊民眾加碼好禮，當天前20名購買iPhone 14系列空機用戶也享2,000元的原廠配件購物金。此外，現場排隊辦門號前50名及買空機前20名，都再加碼送價值2,180元的七合一充電器。遠傳台中逢甲福星門市、高雄林森門市，同步提早至09:00營業，當天也有限量加碼容量小升大超值優惠。
中華電信
9/16上午8點，在台北東區服務中心(松仁路130號)舉辦「iPhone 14新機首賣會」。首賣會現場前80名排隊客戶享3,600元優惠券，前10名再加碼送AirPods Pro (價值7,990元)，民眾只要於2022年11月30日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 14全機型任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均可使用優惠券。
台灣大哥大
9/16開賣活動，邀請14位「我的VIP」忠實果粉參加威秀門市首賣活動，將獲得好禮三重奏，第一重是加碼送Apple Watch Series 8給申辦指定專案的VIP用戶，第二重是從VIP用戶中抽出3位，再送iPhone 13(128G)，第三重是抽AirPods Pro、HomePod mini、MagSafe磁吸充等好禮。今年特別選擇1台特斯拉Model 3和14台宏佳騰智慧電車，作為申辦iPhone 14系列的抽獎禮，11/30前申辦指定專案即可參加抽獎。
亞太電信
9/16上午10點在Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣活動，前20名排隊果粉，享有指定專案價最高現折2萬元，以及MagSafe充電器、備份豆腐頭及無線行動電源三合一配件超值大禮包。9/14 中午12點於「Gt購」網站可搶iPhone 14空機95折，售完為止。
有閑購物天天抽iPhone 5000元購物金
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