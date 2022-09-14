北市府刪28億疫苗採購預算 黃珊珊：我們過度相信陳時中
新冠肺炎疫苗採購問題近日再度浮上檯面，而台北市政府去年曾經編列28億預算，打算自行購買疫苗，不過最後市府方面說服議會將預算刪除。對此台北市長柯文哲表示，當初是時任防疫指揮官陳時中說中央政府都已經買好，甚至還發公文給北市府。對此時任副市長的市長參選人黃珊珊也坦言，「也許是我們過度相信陳時中了吧，現在看起來，我們真的不能相信他才對。」
針對去年疫情期間，台北市政府曾編列預算，打算自行購買疫苗一事，黃珊珊也還原當時情況。「我們去詢價、了解所有的程序，市長也親自去拜訪陳時中，當時他們的說法是他們已經都買了，還正式地回公文給我們。」黃珊珊說，當時也以此公文去跟議會報告，議員們也認為既然都買了，所以就將該筆預算刪除。
黃珊珊說，指揮中心的公文寫得很清楚，如果北市府要自行購買疫苗，即使買了也要給中央統一調度，所有東西也都要經由指揮中心分派。「議員們也說，如果是這樣的話，我們就沒有需要了，所以大家就把這個預算刪除了。」黃珊珊直言，或許是當初太過度相信陳時中了，「現在看起來，我們當初真的不應該相信他。」
而針對現任防疫指揮官王必勝指出，是中國大陸方面在阻擋台灣購買疫苗，不過當時民間企業購入疫苗，都有「原廠授權書」，且見過總統蔡英文以後，卻又買得到了？對此黃珊珊也感到匪夷所思，「慈濟、鴻海、台積電不是發聲明，說感謝政府協助我們三個單位進了疫苗？」黃珊珊說，如果中央可以協助民間企業買疫苗，那怎麼沒辦法協助自己也買到疫苗？「所以如果是的話，他自己不買疫苗，難道還是別人在卡嗎？」