V12引擎725hp，Ferrari最舒服四座Purosangue現身

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雖然我們都稱Purosangue為Ferrari品牌首款休旅車，但Ferrari卻不是這樣認為，也因如此可以看到Purosangue擁有和自家其它車型無異的跑車身形，只不過身形略為壯碩與高一些而已，但不管車型定義，Purosangue的確為Ferrari首款四門四座車款。
為了讓Purosangue保有如超跑般的表現，Purosangue搭載全新的鋁合金底盤，擁有前49：後51 配重，搭配碳纖維車頂使其車重控制在2,033公斤，此外與自家四座GT車型相比，Purosangue的抗扭剛性增加30％、橫樑剛性增加25％。
動力方面Purosangue搭載6.5升V12自然進氣引擎，能在轉速7,750rpm時提供725hp最大馬力，而在2,100rpm就能釋出80％扭力，6,250rpm則可全數供給73kgm扭力峰值。在此動力推動下Purosangue 0～100km/h加速僅需3.3秒、0～200km/h也只要10.6秒，極速方面更是突破310km/h。
Purosangue不僅擁有出色性能，也配備四輪獨立轉向系統、8.0版側滑控制系統、六向底盤動態感測器的ABS evo系統，及全新開發的主動懸吊技術，藉以創造精湛的動態與減少側傾提供穩定的操控。
除了優異的動力性能，車室配置絕對是Purosangue的最大特色，首先對開式車門設計及4,973mm車長與3,018軸距提供舒適的四人乘坐空間，就已經吸引許多不用看車就先下訂的買家青睞。