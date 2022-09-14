肝癌合併肝腎衰竭險喪命　妹妹捐肝迎新人生

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萬芳醫院副院長暨器官移植中心主任李明哲表示，曾先生是B肝帶原者，去年健康檢查時發現肝指數嚴重異常，經檢查後遂判定肝硬化末期合併肝癌，考量曾先生年紀尚輕若能換肝治療，仍有可觀的存活率。
家屬曾太太說，起初先生不願接受家人們的捐贈，只願等候大愛捐贈，不料病程演進相當不樂觀，黃疸指數不斷飆升、肝腦病變發作時神智不清、判若兩人，心有餘悸的曾太太說：「真的很擔心先生撐不到手術那天，直到開刀結束轉到普通病房，心中大石這才放下。」
第一例活體肝臟移植 醫療一大里程碑
李明哲副院長說，雖然術前已確定捐贈者，不過病人和捐贈者體型差異過大，需透過影像精算確保術後兩人的肝臟體積得以使用，而原先擔心曾先生術後可能出現小肝症候群，在加護病房期間觀察後，植入的肝臟所幸能順利運作，發揮功能，日後曾先生只要定期回診與配合復健科規劃的課表，就能日漸重返規律健康的生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55082
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