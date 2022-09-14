法官陳伯均遺體尋獲！她曝「不打電話求援原因」：很不幸
台北地方法院家事庭法官陳伯均，日前與家人到台中市和平區的池有山登山，回程迷路失聯，搜救隊搜索多日後，今（14）天早上7點45分左右尋獲陳伯均遺體，確定罹難的消息傳出讓外界深感惋惜。而陳伯均當時要妻兒留在原地，自己前去探路的決定也引發討論，對此，律師李怡貞認為，「法官日常的各種顧忌其實真的不是一般人能想像」，可能因不想麻煩別人、不放棄自救的機會，才選擇自己探路，但很不幸的「抵抗不了大自然的威力」。
據了解，陳伯均和家人登山前有經過規劃與申請，但當日天氣驟變，陳伯均因此叮嚀妻兒留在原地，自己先行探路，還囑咐如果30分鐘後沒看到他回來就報警求助。結果陳伯鈞從此失聯，後來搜救人員在下切約40公尺處發現陳的登山杖，再下切約30公尺，陸續發現陳的帽子、眼鏡盒、鞋子和背包套，最終在今日上午尋獲遺體。
有人認為陳伯均若當時一起和妻兒留在原地，直接報警求助，而不要自行探路，或許就不會發生憾事。對此，律師李怡貞認為，「法官日常的各種顧忌其實真的不是一般人能想像。萬一他留在原地呼救，得救了，新聞曝光後可能變成萬夫所指浪費社會資源耍官威的高官。或許因此他寧願選擇自己探路也不要背負罵名。他讓妻小等待。不放棄一點自救的機會，不想麻煩別人。」
李怡貞強調，只要打一通電話說「我是法官，請派人救我」可以動員多少人力？但陳伯鈞選擇勇敢面對自己的決定所造成的困境，只是「很不幸的，人類終究抵抗不了大自然的威力」。
李怡貞感慨這個社會失去一位優秀家事工作者真的是極大的損失，逝者已矣，呼籲酸民不要再對其酸言酸語，「希望大家理性討論不要惡意中傷」。（編輯：倪浩軒）