温昇豪拍戲緋聞頻傳！認「不可能沒感覺」 老婆反應曝光
已為人夫的温昇豪被週刊拍到和飾演《茶金》夏老闆一角的李杏曖昧，不僅晚上一起到酒吧小酌，結束還到女方家待了半小時才離去；而温昇豪正宮小君的反應，其實早在先前就有相關說法。
温昇豪在2013年結婚，不過他婚前婚後「電力」都非常強，根據《鏡週刊》報導，温昇豪曾經和多位合作過的女星皆有傳出緋聞，像是陳以仁、隋棠和楊謹華，不過最後都無疾而終。
其中，昔日週刊也報導過，曾多次目擊温昇豪和陳以仁約會，甚至還傳出温昇豪為了和陳以仁交往，與持反對票的經紀人起口角，不過後來仍是經紀人出來澄清，「當時他和交往多年的正宮小君（也就是現在的老婆），感情依舊正常發展」。
不過針對合作過的女星，温昇豪也曾說過，拍一部戲就像是和對戲女演員談了場戀愛，「不可能沒感覺」，但在感情上有「先來後到」的概念，也因為老婆讓他有絕對的自由，不會過問，也強調「發於情，止於理（禮）」；報導也指出，温昇豪的老婆用「放風箏法」馭夫，「對待男生，就像放風箏一樣，拉好手中的線，讓他飛很高飛很遠，等到要收線時，再慢慢拉回來」。
而針對温昇豪和李杏此次被拍，經紀公司則回應，當時是温昇豪與他所籌備的新戲《整外春秋》製作公司股東聚會，而李杏則因為是編劇統籌所以有出席，而當時李杏家中也有其他編劇同事在。（編輯：郭佩蓉）