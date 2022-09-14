疫後旅遊新風貌　台鐵攜雄獅推出雙鐵列車

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臺灣鐵路管理局表示，為推展臺灣鐵道觀光，臺鐵局打造多元觀光車隊，推出鳴日號、鳴日廚房及藍皮解憂號等觀光列車，隨國内單車旅遊盛行且配合政府推動減碳政策，今年攜手雄獅推出「兩鐵旅遊列車」，結合交通部觀光局 16條多元自行車路線設計豐富行程，期待國境開放後，藉由兩鐵列車把臺灣之美推廣至國際，成外籍旅客遊臺選擇。
雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，雄獅長期致力於運動旅遊發展，從高爾夫、滑雪、登山、路跑到單車，皆有規劃多元國內外主題旅遊產品。進一步觀察發現，臺灣具備發展單車旅遊的絕佳優勢，不僅環島車道建構完整、四季氣侯宜人，還享有「單車王國」美譽，因此將鐵道與鐵馬結合詮釋出「兩鐵旅遊列車」，運用火車縮短長距離移動，安排適合單車騎乘路段，兼顧舒適安全性及ESG 旅遊概念，勢必能再創臺灣鐵道旅游新局，相關行程也己榮獲中華民國旅行業品質保障協會「2022 金質旅遊行程」肯定。
「兩鐵旅遊列車」運用莒光號自行車車廂進行編組，5 節「人車同行車廂」，每節車廂内有 16 個座位與 15 個車架，另附掛 1節「客座車廂」有 52 個座位，整列共 132 個座位，車體上繪有兩鐵專屬 LOGO，取自英文 Bicycle Train字首，串聯速度感、環島、單車、軌道意象；內部則與維他露基金會合作進行彩繪、增添車廂活潑氣息；行程設計上利用兩鐵專列優勢，停靠三姓橋、隆田及東里等特色小站，結合火車人車同行設置及列車站點皆設有單車牽引道，方便旅客帶著單車移動輕鬆出遊。
首波「兩鐵旅遊列車」特色行程推出花東 3日及環島 7日遊，其有「單車團小「休閒團」及「電輔車團」了 種團型，提供旅客多元選擇，安排市場最高規格領騎團進行導覽解說，還有隨團維修技師、保母車及行李接送服務等一應俱全，以及提供價值高達 38,000 元頂級平把公路車騎乘，贈送兩鐵水壺、兩鐵騎乘證書等好禮。
花東 3日行程精選花東縱谷必訪 3大自行車道，包括約為 48 個大安森林公園大的「大農大富平地森林園區」、亞洲唯一橫跨兩個板塊的「玉富自行車道」、全臺第一座自行車專用道「關山環鎮自行車道」，行程還會探訪古老馬太鞍部落一嚐阿美族料理，體驗搗麻糬樂趣；晚上人佳「天下第一神仙湯」美名的五星日暉渡假村及蜜滋賀溫泉飯店，一邊泡湯、
一邊舒緩運動後疲勞身心，每人最低價 13,900 元起。
若想輕鬆達成單車環島心願，環島 7 日行程就是不可錯過的選擇，沿途將騎車行徑「十七公里海岸線」、「東豐鐵馬道」、「大鵬灣自行車道」、「宜蘭三奇美徑」、「舊草嶺隧道」等知名路線，最後一日還會舉行澎湃慶功宴，贈予每位旅客木作雷雕紀念品，每人最低價 27,800 元起，報名「單車團」還可獲市價 1,580 元 MIT 臺灣製造的兩鐵專屬車衣。