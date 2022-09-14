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日韓機票降價！華航18航線最低「萬元有找」　東京省5千

▲日韓旅遊不用再等！易遊網攜手華航推市場最低優惠，飛東京賞雪、首爾賞楓不再是夢。（圖／易遊網提供）
▲日韓旅遊不用再等！易遊網攜手華航推市場最低優惠，飛東京賞雪、首爾賞楓不再是夢。（圖／易遊網提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-14 11:48:06

想出國旅遊的朋友們不用等了，年底前就出國玩一波！易遊網這回攜手中華航空推出市場唯一獨家優惠，即日起至10/10於易遊網預訂12/31前出發機票，不只立即享有95折「市場最低」票價，結帳輸入「ci168」再折168元，滿萬還有機會再抽PS5。優惠涵蓋中華航空18條直飛航線，橫跨日、韓、東南亞、美國、歐洲、澳洲等，期待已久的日本賞雪之旅、韓國賞楓化身歐巴歐膩等都比「官網還便宜」，全新航點宿霧也超便宜，「萬元有找」只要9658元起。

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受疫情影響，根據易遊網統計發現，長程航點動輒要價4、5萬塊，讓許多旅客大嘆吃不消。不過正因如此，機票價也隨著國人出國意願跟著調降，據最新統計資料票價已有2-3成降幅，易遊網相信搭配此次優惠，又能再幫民眾現省一波。

因此，易遊網本次獨家攜手中華航空，推出市場最低獨家優惠，以國人最愛的東北亞為例，自5月份起日韓相繼鬆綁，國人期待已久的賞雪、賞楓旅程可以安排起來了！搭配優惠專案，東京來回含稅票價14213元起，對比今年最高點票價，現在買等於省下近5千元；首爾來回含稅票價則為13103元，同樣與今年高點相比，票價也下跌約14%。此外，剛復飛的北海道札幌，更是滑雪愛好者的粉雪天堂，來回含稅票價20766元起，想重新踏上夢幻雪國的旅客，趕快預訂起來。

另外，此專案華航18航線皆有涵蓋，其中12/1全新航點宿霧也包含在內。宿霧距離台灣飛行時間短，不到3小時就能抵達，更重要的是宿霧是東南亞航線最便宜的航點，回含稅票價只要9658元起，等於萬元有找，疫情前就堪稱是小資出國的熱門選擇，CP值相當高。

不過，想出國但還是止步於防疫顧慮怎麼辦？別怕，國內旅遊也幫你安排好了。雄獅旅遊獨家攜手台灣鐵路管理局，推出全新「兩鐵旅遊列車」特色行程，即將於10/21正式啟航。本次行程主打「大交通靠火車，小交通靠鐵馬」的兩鐵概念，希望帶動國人台灣旅遊新模式。

雄獅旅遊今（14）日指出，本次「兩鐵旅遊列車」特色行程推出花東3日及環島7日遊，共有「單車團」、「休閒團」及「電輔車團」3種團型，提供旅客多元選擇，安排市場最高規格領騎團進行導覽解說。報名花東3日、環島7日不僅能享受配套好的高級行程，還有獨家周邊小禮可拿，更可享有分別最低價13900元、27800元起。

▲華航全新航點宿霧於12月正式開航，票價「萬元有找」超便宜，即日起可搶先預訂。（圖／易遊網提供）
▲華航全新航點宿霧於12月正式開航，票價「萬元有找」超便宜，即日起可搶先預訂。（圖／易遊網提供）
▲「兩鐵旅遊列車」環島7日帶旅客前往伯朗大道，一次網羅單車環島口袋名單，住宿安排4晚。（圖／雄獅旅遊提供）
▲「兩鐵旅遊列車」環島7日帶旅客前往伯朗大道，一次網羅單車環島口袋名單，住宿安排4晚。（圖／雄獅旅遊提供）

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