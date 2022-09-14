改管遭檢舉！騎士不滿3度被攔嗆聲 警方持槍戒備險衝突
新北市一名呂姓男子（20歲）日前騎車行經北宜財茂彎，但排氣管造成的巨響，卻引來附近居民抱怨，警方獲報後遂前往現場處理，不料呂男竟因不滿被攔查多次，脫口嗆警員「是要攔幾次」，過程中還疑似有逃逸意圖，遭警方持槍警告，事後呂男在臉書發文喊冤，表示自己已經3度被攔，且當下以為開單完成了，便騎車離去，不料突然被喝止，因此認為警方反應過度。
呂男在臉書「北宜公路幹譙版」指出，自己當天和朋友去北宜公路拍攝追焦照，但卻在一個小時內遭到同一群警員攔查3次，因此才會脫口說出「要攔幾次」，豈料警方聽聞後，突然大聲怒斥自己「不能攔喔」，隨後便收到不服稽查罰單，還被警方質疑排氣噪音合格單造假。
呂男接著表示，警察拍完照後即離開自己身邊，因此害他誤以為盤查完畢，可以離開現場，沒想到才前進不到1公尺，就看到2名警察分別掏槍、持警棍朝自己衝來，還一邊大罵「我有說完成嗎？我有叫你離開嗎？」，最後呂男共收到3張罰單，合計恐遭罰3萬3600元。
針對上述指控，新店警方回應，當天接獲民眾檢舉稱，北宜公路出現2輛改裝車來回競速，且噪音十分擾人，遂派員前往處理，但呂男受檢時消極不配合，因此依道交條例第60條第2項第1款告發。
而後續警員又發現呂男的機車排氣管，未貼有環保單位認證的合格標章，故認定有噪音超標情勢，正當警員返回巡邏車拿單據時，呂男卻發動機車意圖逃逸，因此才會有持槍警戒的狀況發生。（編輯：陳苾暐）