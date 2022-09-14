温昇豪夜奔李杏香閨！酒吧小酌相依偎 經紀公司發聲了
甫以《茶金》入圍金鐘獎最佳男主角的温昇豪，在演藝圈堪稱好老公、好爸爸代表人物，和老婆小君17歲就定情，2013年結婚至今也相當美滿，今（14）日卻罕見傳出桃色緋聞，與合演《茶金》的李杏過從甚密，被媒體偷拍到深夜和女方去酒吧小酌，並搭車到李杏家研討劇本，在車上狀似依偎彼此，讓人浮想翩翩。
據《鏡週刊》報導，已婚的温昇豪與李杏因戲產生好交情，私下不遺餘力地推薦她給戲劇製作單位，顯見友誼匪淺，8月時兩人前往一家低調且神祕的「會員制」酒吧小酌，當晚許多爆乳辣妹進出，內部氣氛熱絡。直到深夜，他們才離開酒吧，搭車前往李杏家，在車上雖無激吻、相擁等出軌行為，但李杏身體慢慢傾斜，把頭靠向温昇豪，曖昧指數飆升。
深夜1時許，温昇豪快步進入李杏的香閨，待了半個小時離開。對此，其經紀公司「伊林」向《NOWnews今日新聞》表示，「當晚温昇豪與他所籌備的新戲《整外春秋》製作公司股東聚會，由於李杏是編劇統籌，所以她也有出席。結束之後温昇豪雖然單獨送李杏回家，但當時女方家裡有其他編劇，而且也跟媽媽、妹妹一起住，所以他只是去交代一下事情，半個小時左右後就走了」。
外界形容温昇豪對李杏格外「愛才惜才」，給予特殊待遇，同事表示他是大哥哥個性，喜歡照顧表現優秀的後輩，由於他和李杏都參與《整外春秋》的幕後製作，自然會走得近，當天是和製作單位的股東聚會小酌，再返家開編劇會議，短暫停留半小時而已，「請大家期待我們的新戲，我們很努力把戲做好，到時候請一起關注《整外春秋》」。