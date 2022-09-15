燒肉中山推超市四行倉庫 急救箱「財富自由海鮮丼」有梗
燒肉中山斥資千萬於台中打造全新體驗型餐廳超市「四行倉庫」，除了販售頂級肉品，還供應帝王蟹、松葉蟹、 種類豐富的龍蝦等豐富的進口活體海鮮，其他各式各樣乾貨、調味品、自製醬料、酒類一應俱全。為慶祝開幕，特別推出「財富自由海鮮丼」與「稻燻牛排丼」兩款限定「急救箱概念餐盒」，一方鐵餐盒中，滿滿放入北海道厚岸產的馬糞海膽、宜蘭龜山島胭脂蝦、九州產的本鮪大腹和自漬鮭魚卵等海中精華，或先烤後燻的Prime等級美國無骨牛小排，象徵以食物療癒身心超有哏。
象徵在燒肉界掀起革命的精神，燒肉中山在台中店旁，斥資千萬、打造佔地約 70 坪的全新體驗型餐廳超市，以具重要戰略地位的「四行倉庫」來命名，不只販售頂級肉品，還耗資百萬建造不同溫層的水族箱，供應帝王蟹、松葉蟹、 種類豐富的龍蝦等豐富的進口活體海鮮，其他各式各樣乾貨、調味品、自製醬料、酒類一應俱全。並結合自家燒肉店，推出自製的甜點、 生魚片、海鮮丼等外帶餐點滿足饕客。
燒肉中山在去年疫情期間曾啟動「療癒食物計畫」，打造外帶限定美食撫慰民眾防疫煩悶的身心靈；慶祝「四行倉庫」開幕，再度呼應治癒身心的主題，特別推出「財富自由海鮮丼」與「稻燻牛排丼」兩款限定「急救箱概念餐盒」，以鐵餐盒仿製戰爭時期士兵們吃飯的器皿，打造成急救箱的外型，放入療癒身心的美食。
「財富自由海鮮丼」鋪滿北海道厚岸產的馬糞海膽、宜蘭龜山島胭脂蝦、九州產的本鮪大腹和自漬鮭魚卵等海中精華，豪邁不手軟；與燒肉中山聯名的「稻燻牛排丼」，則選用油花豐富的Prime等級美國無骨牛小排，先烤後燻增添香氣層次，軟嫩多汁的口感再佐以新鮮蛋黃，搭配底部鋪滿的自漬鮭魚卵，滑順鮮美超滿足。外表樸實無華的急救箱鐵餐盒，其實藏有澎湃治癒身心的美食，實在很有哏。
另外，慕里諾國際餐飲集團也呼應秋季美食季，集結6大品牌即日起至10/31，期間限定販售「軟殼蟹料理」。「鳥丈爐端燒」帶來軟殼蟹南蠻漬、軟殼蟹洋芋沙拉小料理，還有搭配米飯的軟殼蟹栗子釜飯；「勝勢日式豬排」、「勝政日式豬排」除了供應酥炸軟殼蟹，還有海陸雙拼的軟殼蟹草蝦老饕豬排套餐。「BEPPIN PASTA」則打造香辣酥炸軟殼蟹、軟殼蟹青醬貝殼麵沙拉、及軟殼蟹奶油義大利麵；「泰迪農園咖哩」供應南洋風軟殼蟹、酥炸軟殼蟹咖哩套餐；「Suage北海道湯咖哩」主打酥炸軟殼蟹湯咖哩。不用動手也能品嚐美味的軟殼蟹，是最適合懶人大啖的秋季限定美食。