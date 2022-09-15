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星巴克濃縮咖啡「買1送1」！秋季新品上市　人魚小熊超萌

▲星巴克「買1送1」喝不完！趁著秋天新品上市，限9/15(四)～9/16(五)，推出「特選濃縮咖啡飲料好友分享」活動。還有全新超萌人魚小熊寶寶與珊瑚人魚隨行杯，夢幻到不行。（圖／星巴克提供）
▲星巴克「買1送1」喝不完！趁著秋天新品上市，限9/15(四)～9/16(五)，推出「特選濃縮咖啡飲料好友分享」活動。還有全新超萌人魚小熊寶寶與珊瑚人魚隨行杯，夢幻到不行。（圖／星巴克提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-09-15 00:20:00

星巴克「買1送1」喝不完！趁著秋天新品上市，限9/15(四)～9/16(五)，推出「特選濃縮咖啡飲料好友分享」活動。全新以植物奶系列為主角，打造秋季風味「冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡」等3款飲品新上市，搭配友善環境的餐食與甜點，有著可愛大眼的「淘氣芋泥包」甜蜜大家的午後時光。最不能錯過的，還有超萌人魚小熊寶寶與珊瑚人魚隨行杯，夢幻到不行。

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星巴克無預警釋出「特選濃縮咖啡買1送1」優惠，限9/15(四)～9/16(五) 11:00-20:00，「特選濃縮咖啡飲料好友分享」活動，期間購買兩杯特大杯相同風味／冰熱一致的特選濃縮咖啡飲料，可享好友分享優惠。

迎接秋天，星巴克全新推出以植物奶系列為主角的系列飲品，在北美一推出就廣受歡迎的「冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡」，搭配黃金烘焙濃縮咖啡、黑糖風味糖漿與些微肉桂粉後，再覆上燕麥奶，輕甜冰涼，現在台灣也喝得到囉。還有混合了經典義式濃縮咖啡與口感醇厚的燕麥奶，點綴香甜可可糖醬的「燕麥可可瑪奇朵」；及將濃醇燕麥奶加入黑糖風味糖漿，最後擠上巧克力風味的鮮奶油與摩卡醬，打造甜美滋味的「黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂」，3款飲品新上市。

▲左起：燕麥可可瑪奇朵、冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡、黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂。（圖／星巴克提供）
▲左起：燕麥可可瑪奇朵、冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡、黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂。（圖／星巴克提供）
持續支持友善環境的餐食，星巴克再推出「義式鮮蔬薄餅」、「塔香蔬肉三明治」增添鹹食選擇。甜點則於指定門市的現烤專案，推出無添加動物性蛋白質、奶、蛋、蜂蜜的「巧克力布朗尼」。除了「黑森林蛋糕」，更以討喜的甜點迎接秋季，有著可愛大眼的「淘氣芋泥包」、「巧克力貓掌小蛋糕」及飾有貓耳的「紫薯雙色黑貓蛋糕捲」，令人食指大動。

最新生活好物則獻上夢幻到不行的「女神與珊瑚之美」主題，珊瑚人魚溫變隨行杯、還有會閃閃發光的冷水杯及玻璃杯，多款描繪女神悠遊於湛藍的海洋，與豐富多樣的珊瑚、貝殼共舞的美麗作品；最不能錯過超萌人魚小熊寶寶，不管是娃娃、吊飾或防漏杯塞，都一定要手刀收藏。

▲超萌的人魚珊瑚熊寶寶。（圖／星巴克提供）
▲超萌的人魚珊瑚熊寶寶。（圖／星巴克提供）
▲星巴克2022秋季新品，珊瑚人魚不鏽鋼杯、薄荷藍與珊瑚橘TOGO冷水杯、緞光珊瑚粉與夢幻珊瑚礁馬克杯等新作。（圖／星巴克提供）
▲星巴克2022秋季新品，珊瑚人魚不鏽鋼杯、薄荷藍與珊瑚橘TOGO冷水杯、緞光珊瑚粉與夢幻珊瑚礁馬克杯等新作。（圖／星巴克提供）
▲左起：週年紀念隨身瓶、週年紀念不鏽鋼杯、週年紀念玻璃杯。（圖／星巴克提供）
▲左起：週年紀念隨身瓶、週年紀念不鏽鋼杯、週年紀念玻璃杯。（圖／星巴克提供）
▲以最受歡迎的經典女神設計透藍NEW SIREN中禮袋提袋，另一款以霧面金屬配件搭配觸手微絨感材質的灰藍筒形側背包。（圖／星巴克提供）
▲以最受歡迎的經典女神設計透藍NEW SIREN中禮袋提袋，另一款以霧面金屬配件搭配觸手微絨感材質的灰藍筒形側背包。（圖／星巴克提供）
▲義式鮮蔬薄餅。（圖／星巴克提供）
▲義式鮮蔬薄餅。（圖／星巴克提供）
▲芋泥生乳包。（圖／星巴克提供）
▲芋泥生乳包。（圖／星巴克提供）
▲貓咪軟糖罐。（圖／星巴克提供）
▲貓咪軟糖罐。（圖／星巴克提供）

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