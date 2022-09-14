台股終場下挫236點守14600點關卡 散裝航運表現抗跌
美股13日閃崩，道瓊工業指數狂瀉千點，以科技股為主的那斯達克指數跌幅超過5%，衝擊台北股市今（14）日早盤跌逾300點，午盤過後跌幅收斂，終場下跌236.1點，收在14658.31點，跌幅1.59%，成交金額1861.35億元，權王台積電終場下跌13元至480點，跌幅2.64%，其餘電子股疲弱不振，而在傳產方面，貨櫃股的陽明、萬海午盤翻紅，終場漲約1%。散裝航運族群如裕民、慧洋-KY逆勢抗跌，生技醫療族群也有部分類股零星點火。
美國公布8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%高於原先預估的8.1%，市場預期美國聯準會（Fed）將繼續大幅升息，衝擊道瓊工業指數終場狂瀉將近1300點，以科技股為主的那斯達克指數跌幅超過5%。受到美股波及，亞股主要指數紛紛下挫，日經指數下跌2.67%，香港恆生指數下跌2.50%，韓股則下跌1.48%。
台北股市今日早盤跌逾300點，午盤過後跌幅收斂，終場下跌236.1點，收在14658.31點，跌幅1.59%，成交金額1861.35億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤跌17元，跌幅約3%，最低來到476元，午盤後跌幅收斂，終場下跌13元至480點，跌幅2.64%，晶圓二哥聯電跌1.47%，站回40元。世界先進跌2.25%、力積電跌1.25%。其他重要電子股，如聯發科跌1.76%，來到615元。鴻海跌2.27%，來到107.5元。
傳產類股方面，貨櫃股的陽明、萬海早盤表現不振跌約3%，午盤後翻紅，陽明漲近1%，萬海甚至上漲1.80%。散裝航運族群則因波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）創近1個月新高，帶動相關類股逆勢抗跌，裕民漲幅超過4%，慧洋-KY漲逾3%，新興、四維航漲逾1%。
生技醫療族群仍有部分類股零星點火，像是台生材、藥華藥逆勢大漲7%，旭富、美時漲逾3%，杏輝、景岳、亞諾法、承業醫漲逾1%。