桃園煉油廠保全年資未併計特休　賴香伶與工會爭取

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賴香伶表示，今天來桃園煉油廠，是工會幹部跟我陳情，針對煉油廠部分勞務委外基層勞工這幾年爭取年資應併計，使特休要算入天數，中油煉油廠在相關勞資會議上有承諾，但是都沒有照法規的要求執行，勞工的權益一直受損。據工會代表表示，桃園市政府對這件事是知悉的，但長期以來漠視，所以最後勞工代表請工會來向我陳情，所以今天來了解實情。
賴香伶表示，桃園煉油廠應該要據相關行政法規解釋或法律要求，立刻讓基層勞務人員的年資可以併計、特休假可以照實際年資折算加給，如果說今年煉油廠新的制度願意從善如流，但前面幾年權益已經受損，所以她還要追償五年內特休假權益保障，會跟工會全力協助。
賴香伶希望桃園市政府盡快動起來，她說，這權益問題已經很清楚，但勞動局都沒有人來進行勞動檢查或加強要求輔導改善，讓基層勞工權益一直沒有被落實，這是我們桃園勞工很大的悲哀。
中油桃園煉油廠勞資會議代表韋建茂表示，這個案他們已經追蹤很久，108年12月總公司有來文要求桃園煉油廠實施，但桃園煉油廠一直不實施，在賴委員爭取下，中油都實施年資併計的特休假，唯獨桃園市在鄭文燦主政下一直不關心這議題，造成桃園煉油廠一百多位保全、清潔等勞工的特休假併計一直被剝削，因為走投無路尋求支持無門下，拜託委員幫這些弱勢無助的勞工來爭取。
韋建茂說，桃園市勞動局「真的很可惡」，並表示他們的勞務工人去找他們的時候，勞動局人員還講「你這是一年一約，你可能會沒有工作」，用跟資方一樣的口氣威脅他們，讓大家心生畏懼都不敢講話，鄭文燦市長在這方面真的做得很差。