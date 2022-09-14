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桃園煉油廠保全年資未併計特休　賴香伶與工會爭取

▲賴香伶表示，桃園煉油廠應該要據相關行政法規解釋或法律要求，立刻讓基層勞務人員的年資可以併計、特休假可以照實際年資折算加給。（圖／賴香伶辦公室提供）
▲賴香伶表示，桃園煉油廠應該要據相關行政法規解釋或法律要求，立刻讓基層勞務人員的年資可以併計、特休假可以照實際年資折算加給。（圖／賴香伶辦公室提供）

記者李春台／桃園報導

2022-09-14 12:24:46

台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶今（14）日上午到桃園煉油廠拜訪中油工會，就廠內一百多名保全、清潔人員等勞務委外人員年資併計特休假問題實地了解，她認為，這權益問題已經很清楚，而桃園市勞動局長期以來卻沒「動靜」，真的是桃園勞工的悲哀，她會與工會全力協助並向中油桃園煉油廠追償至少五年內年資併計的權益。

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賴香伶表示，今天來桃園煉油廠，是工會幹部跟我陳情，針對煉油廠部分勞務委外基層勞工這幾年爭取年資應併計，使特休要算入天數，中油煉油廠在相關勞資會議上有承諾，但是都沒有照法規的要求執行，勞工的權益一直受損。據工會代表表示，桃園市政府對這件事是知悉的，但長期以來漠視，所以最後勞工代表請工會來向我陳情，所以今天來了解實情。


賴香伶表示，桃園煉油廠應該要據相關行政法規解釋或法律要求，立刻讓基層勞務人員的年資可以併計、特休假可以照實際年資折算加給，如果說今年煉油廠新的制度願意從善如流，但前面幾年權益已經受損，所以她還要追償五年內特休假權益保障，會跟工會全力協助。


賴香伶希望桃園市政府盡快動起來，她說，這權益問題已經很清楚，但勞動局都沒有人來進行勞動檢查或加強要求輔導改善，讓基層勞工權益一直沒有被落實，這是我們桃園勞工很大的悲哀。


中油桃園煉油廠勞資會議代表韋建茂表示，這個案他們已經追蹤很久，108年12月總公司有來文要求桃園煉油廠實施，但桃園煉油廠一直不實施，在賴委員爭取下，中油都實施年資併計的特休假，唯獨桃園市在鄭文燦主政下一直不關心這議題，造成桃園煉油廠一百多位保全、清潔等勞工的特休假併計一直被剝削，因為走投無路尋求支持無門下，拜託委員幫這些弱勢無助的勞工來爭取。


韋建茂說，桃園市勞動局「真的很可惡」，並表示他們的勞務工人去找他們的時候，勞動局人員還講「你這是一年一約，你可能會沒有工作」，用跟資方一樣的口氣威脅他們，讓大家心生畏懼都不敢講話，鄭文燦市長在這方面真的做得很差。

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