害怕口腔癌治療毀容　側鼻切開術保容貌

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台北慈濟醫院耳鼻喉科蔡祐任醫師指出，口腔癌是指發生在口腔部位的惡性腫瘤，其中以鱗狀細胞癌最為常見，約佔所有口腔癌的90%以上。口腔癌初始症狀為口部有不明腫塊、嘴巴破、口臭、無痛潰瘍，疼痛感不明顯易被忽略，進而發展成口腔不正常出血、吞嚥困難、口腔活動受限、無痛頸部腫塊。
此外，抽菸、喝酒、嚼食檳榔為口腔癌危險因子，以上三項都有接觸者，罹患口腔癌的機率更為正常人的123倍。
側鼻切開手術 跨團隊合作恢復吞嚥
有別於傳統手術要把下頷口鋸開清除腫瘤，臉部外觀及咬合皆會影響，陳小姐的腫瘤已侵犯至上顎，為了將腫瘤徹底清除，需切除部分上頷。此次採用側鼻切開術，從臉頰到鼻翼再至人中，搭配經口方式把嘴巴撐到最大的術野，周遭必須留一公分確保腫瘤切除乾淨，同時頸部也會順著脖紋皺摺進行淋巴括清術，最後再跟整形外科跨團隊合作把游離皮瓣補在傷口處，恢復吞嚥能力。
醫病溝通是關鍵 定期檢查防憾事
蔡祐任醫師認為，醫病溝通非常重要，此次的手術計畫讓病人容貌不會有明顯的縫線、手術痕跡，降低病人的擔憂，接受手術的意願也大幅提升。為了防治口腔癌，國民健康署提供，有抽菸、嚼檳榔之行為（含已戒檳榔者） 30歲以上民眾及18至29歲嚼檳榔的原住民（含已戒檳榔者）每兩年可免費接受一次口腔黏膜檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55087
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