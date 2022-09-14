請支援抓人！通緝犯拒捕逃竄熱心路人全家參戰 警揪甘心
台灣最美的風景是人！新竹市瑞光街昨（13）日早晨7點多，一位陳姓通緝犯被警方逮到後，拒捕脫逃，一路狂跑了將近1000公尺，兩名員警在後窮追不捨，此時一位熱心民眾見狀伸出援手，帶著一對就讀國中的兒子、女兒一起來幫忙，最終警民合作制服犯嫌，讓警方大為感恩，特別發文致謝。
據了解，當時新竹市警察局第一分局西門派出所兩位員警王偉哲、林姿佑，循線至瑞光街一帶查緝陳姓通緝犯，正巧遇到陳嫌出門，員警上前喝令要當場逮捕時，身型壯碩的陳嫌掙脫拒捕，一路狂奔逃竄，跑了約500～1000公尺，場面十分混亂。
兩位追捕員警的體型較陳嫌瘦弱，正當警方體力達到臨界點的關鍵時刻，一位正要送兒女上學的熱心爸爸路過，見狀立即加入警方行列幫忙，而熱心民眾的兒女也奮不顧身想要協助，員警擔心孩童受傷，請他們跑去不遠處的派出所請求支援，沒讓學生接觸嫌犯，最終警民合作順利逮捕陳嫌。
西門派出所在臉書粉專曝光此事，直呼「非常感謝熱心的一家人願意在關鍵時刻伸出援手協助警方」，並標註心情為「覺得感恩」，網友也紛紛留言回覆說「警力有限，民力無窮，就是讚」、「辛苦了！」。（編輯：倪浩軒）