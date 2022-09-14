衛武營週年慶　雙十Open House大開場館從早玩到晚

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10/9、10/10即將於排練場舉行的「萬衛之路」，活動設計讓眾人走進衛武營的另一面，藉由與不同的劇場工作者一起工作、實際參與，建立對劇場幕後工作的基本認識。同時，透過設計會議，讓參與者深入了解燈光、音樂、舞臺以及服裝化妝等領域，拉近舞台與觀眾的距離。「萬衛之路」9/15 12:00起，可至衛武營官網線上報名，額滿為止。
10/10 Open House活動，4個廳院對民眾敞開大門。歌劇院將演出臺灣豫劇團《盜銀壺》，音樂廳有《菲利克斯.黑爾管風琴獨奏會》，戲劇院將呈現創造焦點《三鴕大變》，表演廳的《武營歐普拉》今年再度募集來自各行各業的8位素人歌唱好手，共同站上舞台一展驚豔全場的美聲歌喉。Open House優先索票，將於9/15 11:00起，憑衛武營9、10月主辦節目票劵可至3F服務中心索票。電子索票將於9/30 12:00起在OPENTIX系統開放索取；10/10 12:00起於各演出廳院開放現場索票。
眾所期盼的「新聲代」10/10夜晚登場，《眾人的搖擺》這次邀請第五屆《超級偶像》出道的榮忠豪、新生代創作女歌手蔡佩軒、R&B女 神Julia 吳卓源以及「超火饒舌抒情歌手」高爾宣OSN輪番上陣。《樹洞派對 》藍調夜將邀請泥灘地浪人樂團，與眾人一起在榕樹廣場上享受爵士樂的浪漫。
黃昏市集10/8至10/10每天15:00在戶外劇場草坪區展開。另外還有《Bonfire-你怕黑嗎?》、《小羊晚點名》、《布穀鳥與夜鶯》等精彩演出。更多「衛武營週年慶4.0」節目與活動資訊，可至衛武營官網查詢。