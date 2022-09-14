愛愛女神「下身失蹤」跑外送！自爆床伴身分：每天叫起床
正妹實況主依渟（ET），靠著可愛外型和親民又不做作的個性，成功坐穩Twitch實況界女神，年紀輕輕的她，身材也是非常出色。今（14）日網路上就瘋傳依渟的一張照片，只見換上外送服的她，下半身若隱若現的姿態，再度融化大家。
依渟今在IG上PO出一系列的外送制服照，只見她綁著雙馬尾，再穿上熊貓外送服，雙手捧著安全帽，一身粉紅色的甜美裝扮，讓天生吃可愛長大的她超級加分，也因為制服尺寸的關係，直接蓋到下半身，營造出「下身失蹤」的氛圍，讓白皙長腿若隱若現。
有趣的是，明明是依渟的業配工商文，「你們知道每天叫我起床的那個人是誰嗎?沒有錯就是我最愛的foodpanda外送夥伴啦」，卻依舊湧入大批粉絲瘋傳熱議，「可以外帶一份的笑容嗎」、「我可指定要這個勾追外送員嗎」、「矮額，這麼可愛的外送員，那我一定照三餐點」、「有這樣的外送員你會幾點回家」。
事實上，依渟目前僅有24歲，高中時期就開始一邊讀書，一邊開直播，時至今日，每次開台都湧入上千名觀眾，但她都能從容面對，不僅會打遊戲，還能唱歌聊天，最廣為人知的就是她翻唱《要愛愛》的神曲爆紅，一度引領全台風潮，更被封為「愛愛女王」，就連海外國家都有她的粉絲，人氣相當驚人。（編輯：詹鎰睿）