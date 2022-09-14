中捷運綠線延伸大坑、彰化卡關　中市府盼中央公開說明

台中捷運綠線延伸大坑、彰化，台中市政府今年 6 月由交通部審核通過後第三度陳報行政院審議，交通部 9 月 2 日正式函轉行政院意見予市府修正後再報，意味著此次叩關仍宣告失敗，對於中央三度以書面意見質疑推動必要性、運量合理性，中市府呼籲中央公開說明堅持不進入實質審查的理由，盼勿因意識型態凌駕專業，影響地方重大建設發展。

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交通局長葉昭甫表示，捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，自交通部 109 年 7 月審核通過轉呈行政院至今逾兩年，針對行政院兩次的書審意見，台中市政府及彰化縣政府都如實地陳述並加以修正，且各部會意見已逐漸收斂，但行政院國發會仍再次以書面退件，並與前兩次的意見近乎相同，對於堅持不召開審查會的決定深感不解。

葉昭甫指出，捷運綠線延伸計畫可分為延伸大坑及延伸彰化兩部分，總計全長 9.08 公里，總經費約 286.83 億元，列為前瞻軌道建設計畫之一，中央已編列特別預算，市府也編列配合款，可行性研究核定後立刻就可啟動綜合規劃作業。

葉昭甫說，捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究歷經交通部多次書面及委員會審議後，於 109 年 7 月獲交通部審查通過，並在同年 10 月轉陳行政院審查，經過半年之後，市府才在 110 年 4 月收到行政院的書面意見，意見包括彰化延伸段應待「擬定擴大彰化市都市計畫」通過內政部審查後再提報；大坑延伸段北側人口稀少、綠線通車後運量不符預期，延伸線運量過於樂觀等。

葉昭甫指出，針對行政院所提意見，市府當時已以最快的速度補充報告書內容，並於 110 年 5 月再報中央爭取計畫核定，補充內容也獲交通部同意，並在 110 年 9 月第二次陳報行政院。

葉昭甫進一步說明，行政院 110 年 12 月再次以書面退件，且意見與 110 年 4 月的意見幾乎相同，仍質疑大坑段推動必要性、捷運綠線搭乘人數不多等，又稱捷運綠線延伸案經過一年後經費需求未調整，實際上捷運綠線延伸案自 109 年 7 月交通部審查通過後，大部分時間都在等待中央的審查程序，才導致報告書經費需配合年期重新調整。

葉昭甫強調，針對中央提出的意見，市府依然用最短時間完成經費重新估算修正及補充，並於今年 3 月再提送中央審查，經交通部審核通過後於 6 月轉陳行政院審議。