中捷運綠線延伸大坑、彰化卡關　中市府盼中央公開說明

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交通局長葉昭甫表示，捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，自交通部109年7月審核通過轉呈行政院至今逾兩年，針對行政院兩次的書審意見，台中市政府及彰化縣政府都如實地陳述並加以修正，且各部會意見已逐漸收斂，但行政院國發會仍再次以書面退件，並與前兩次的意見近乎相同，對於堅持不召開審查會的決定深感不解。
葉昭甫指出，捷運綠線延伸計畫可分為延伸大坑及延伸彰化兩部分，總計全長9.08公里，總經費約286.83億元，列為前瞻軌道建設計畫之一，中央已編列特別預算，市府也編列配合款，可行性研究核定後立刻就可啟動綜合規劃作業。
葉昭甫說，捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究歷經交通部多次書面及委員會審議後，於109年7月獲交通部審查通過，並在同年10月轉陳行政院審查，經過半年之後，市府才在110年4月收到行政院的書面意見，意見包括彰化延伸段應待「擬定擴大彰化市都市計畫」通過內政部審查後再提報；大坑延伸段北側人口稀少、綠線通車後運量不符預期，延伸線運量過於樂觀等。
葉昭甫指出，針對行政院所提意見，市府當時已以最快的速度補充報告書內容，並於110年5月再報中央爭取計畫核定，補充內容也獲交通部同意，並在110年9月第二次陳報行政院。
葉昭甫進一步說明，行政院110年12月再次以書面退件，且意見與110年4月的意見幾乎相同，仍質疑大坑段推動必要性、捷運綠線搭乘人數不多等，又稱捷運綠線延伸案經過一年後經費需求未調整，實際上捷運綠線延伸案自109年7月交通部審查通過後，大部分時間都在等待中央的審查程序，才導致報告書經費需配合年期重新調整。
葉昭甫強調，針對中央提出的意見，市府依然用最短時間完成經費重新估算修正及補充，並於今年3月再提送中央審查，經交通部審核通過後於6月轉陳行政院審議。
葉昭甫表示，行政院執意第三次退件，且退件理由仍為彰化段應待都市計畫通過後再提報、大坑段運量及發展受限等，近乎相同意見，質疑計畫執行的必要性與效益，實在難以接受。要求中央應出面向市民說清楚、講明白，也呼籲國發會應發揮整合及協助的角色，以團結台灣及造福國人為己任，支持政府加速前瞻基礎建設，不要因意識型態阻礙地方發展。