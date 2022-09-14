監委調查恩恩案　國民黨批監院自甘墮落、淪派系小弟

我是廣告 請繼續往下閱讀
總召曾銘宗表示，去年5月間3+11的決策錯誤，造成防疫重大破口。根據去年5月29日的統計數字顯示，當天本土案例增加493例，造成21例死亡。如此大的傷害在監察院諾富特飯店的調查報告中指出，包括交通部光觀局、民航局、華航、桃園市政府都有相關的缺失，但是在監委蘇麗瓊今年8月底的調查報告，說明處理辦法竟然是「請衛福部檢討改進」、「函請衛福部參處」。
曾銘宗指出，監委蘇麗瓊過去擔任前衛福部長陳時中的次長，顯見蘇麗瓊監委護航陳時中不遺餘力、用心良苦，卻斷送了監察院的公信力，讓一息尚存的監察院形象，徹底崩壞。近期，蘇麗瓊監委主動調恩恩案，但回顧事件發生最初，新北市政府完全依照中央疫情指揮中心指引，4月16日當時的衛福部長陳時中說「依照蒐集的資料顯示，沒有看到新北市政府在相關程序上有所延誤。」
曾銘宗認為，政治性格相當高的陳時中，都認為新北市政府沒有延誤。身為中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，也說「沒有看到程序上有所延誤」，連事務官羅一鈞都認為新北市政府在處理上沒有延誤，結果，民進黨新北市長候選人林佳龍為選戰下指導棋，要監委配合約詢侯友宜，且先射箭再畫靶，更傳出將糾正新北市政府。
曾銘宗奉勸也是事務官出身的蘇麗瓊監委，不要成為民進黨的打手。本身是派系大老的陳菊，在擔任監察院長之後，淪為派系分贓；同樣也是派系大老的林佳龍也介入監察院，國民黨團嚴肅提醒監察院，好好守住憲政獨立機關的風骨，不要配合林佳龍選戰策略，淪為民進黨派系小弟，成為其他候選人的打手！
書記長李德維表示，全民都期待監察院是全民監察院，是五權分立獨立的監察院，是御史大夫重要權責的憲政機關，國人不希望監察院成為政黨打手、整肅異己的工具。李德維指出，監察院介入選舉的效率相當高，民進黨立委蘇治芬才喊「下架張家」，監察院隔天就行文雲林縣政府，且派出3名監委調查縣長張麗善胞弟張啟盟，涉嫌違法整坡案是否有行政疏失，天下還真有這麼巧的事？綠委一喊，監委隔日查辦！
李德維進一步指出，喬友惡火4死，監察院糾正彰化縣政府，那麼高雄城中城大火46條冤魂，高雄市政府的責任呢？監察院的御史大夫，難道都會選擇性結案？李德維也說，過去，前監委陳師孟曾約談前總統馬英九洩密案判決無罪的法官，公然迫害司法獨立。監委二度彈劾偵辦曲棍球協會侵占公款案檢察官陳隆翔。監察委員又幫前中研院長翁啟惠，向懲戒法院提再審平反。假如監察院都變成東廠，連五權分立都不管，那麼就是中華民國災難的開始。
李德維強調，監察院是全民的監察院，而不是民進黨的工具，恩恩案在國賠不成立之後，監察委員帶了二名調查官，大陣仗突襲新北市政府消防局。國民黨團針對疫苗施打受害的議題，召開過5次記者會，也有相關受害民眾現身說法，而根據中央疫情指揮中心統計，疫苗施打不良反應通報也逾2萬件，甚至超過萬名國人因染疫往生；國民黨團相信，這1萬名因染疫往生國人的重要性，都跟恩恩小朋友一樣，但從不見到監察院有任何調查動作。國民黨團呼籲監察院，要發揮功能，成為全民的監察院，而不是政黨的監察院。