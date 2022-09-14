胰臟癌引發阻塞性黃疸　「肝內膽道金屬裝支架」救命

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亞洲大學附屬醫院腸胃肝膽科主治醫師許樹湖表示，患者雖評估不適合手術切除，但他仍接受多次化放療及試驗新藥，可惜後續出現嘔吐、敗血症等強烈副作用，效果並不顯著，且肝臟轉移腫瘤不斷腫大，其中有一顆腫瘤就位在肝門區，正好就是左右兩肝及膽道匯流部位，造成膽汁淤積，衍生嚴重「阻塞性黃疸」併發症，若未適當處置，恐怕會引發敗血症、出血傾向甚至肝腎衰竭。
內視鏡逆行性膽胰管攝影術 安裝體內支架體外引流膽道
許樹湖醫師指出，經醫療團隊討論後，決定採用「內視鏡逆行性膽胰管攝影術」安裝體內支架，但由於膽管阻塞過於嚴重，僅能安裝一支暫時塑膠支架引流左側膽道，再同時安置「體外穿肝引流管」，將嚴重淤積的右側膽管引流體外。
只是體外引流管會對患者翻身造成不便，且會增加傷口疼痛感，於是決定將原本右側的體外引流管，透過內視鏡導線拉進體內，隨後將體外引流及體內塑膠支架都移除，最終置入「肝內膽道金屬雙支架」，至少可引流肝內75%以上膽汁引流量至腸道，手術過程中需避免出血、腸道穿破等風險，且一次同時置入雙支架，相對難度極高。
胰臟癌癒後不佳 出現黃疸恐危急
許樹湖醫師也提醒，胰臟癌預後普遍不佳，未接受治療者若出現黃疸，平均存活更可能不到半年，即使可接受手術治療，平均存活時間也僅約一年，最好的處理方法就是早期預防、早期治療，若發現自己或親友突然莫名爆瘦、腹瀉、上腹痛及背痛，或者出現阻塞性黃疸等症狀，都建議盡快就醫，避免症狀惡化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55088
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