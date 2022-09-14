在印度砸200億美元投資？鴻海澄清說明

有外電報導，鴻海攜手印度跨國集團Vedant將於印度總理莫迪的家鄉古吉拉特邦，簽署晶片和面板工廠的合作備忘錄，投資規模達200億美元（約新台幣6220億元）。為此，鴻海今（14）日發出聲明表示，200億美元是合作夥伴的整體投資計畫，鴻海僅參與半導體項目，面板廠投資與公司無關。
鴻海在今年2月公告，將透過子公司Big Innovation Holdings Limited投資1.187億美元（約新台幣36.9億元），與Vedanta成立合資公司，鎖定印度本土半導體製造，鴻海子公司持股40%。而現在有外媒報導，這項合作簽署晶片和面板工廠的合作備忘錄，投資規模達200億美元，且外界預期第一階段將投資60億到80億美元，設立12吋晶圓廠，生產28奈米晶片。
為此，鴻海發出聲明表示，媒體報導之200億美元的投資規模，是印度合作夥伴之整體投資計畫，包含半導體廠與面板廠。而鴻海參與合作的是半導體項目，至於面板廠部分之投資與鴻海及其子公司無關。鴻海強調公司與子公司目前僅預計投資1.187億美元參與半導體案，報導稱第一階段將投資60億到80億美元部分，為媒體臆測。
鴻海董事長劉揚偉之前曾表示，公司不會走回頭路，不會去布局個人電腦與智慧手機所使用的半導體，而是發展未來新產品的相關應用，如電動車與元宇宙，公司不做先進製程，主要在印度布局28到65奈米成熟製程，以做為電動車必備的零組件，而如今印度整體產業環境改善，印度發展越來越好，也有助於鴻海在印度的積極發展。