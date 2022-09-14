鄭南榕女兒控侯採激烈手段 林佳龍：有新事證應交代清楚
鄭南榕女兒鄭竹梅昨天召開記者，請當時擔任現場帶隊的警察、現任尋求連任的新北市長侯友宜回答，當年為何在三方案中採取最強烈的鎮壓拘捕手段，侯友宜面對質問回答「尊重不同的言論跟觀點」；對手民進黨新北市長候選人林佳龍今（14）日則在出席多元計程車司機工會力挺記者會受訪時表示，就像很多受害者家屬一樣，現在有新事證出現，這不是過去的議題到了選舉又在吵，呼籲侯市長一定要回應，說清楚是如何做決定，不要再說尊重言論自由，如果真是如此，就不該攻堅，導致鄭南榕自焚。
林佳龍表示，現在重要的是這幾年出現新事證，因為促轉會有開放政治檔案，鄭竹梅去查閱發現當時鄭南榕自焚前警政署有三個處理方案，包括較和平的勸離跟跟監方式，最激烈的才是衝進去抓人，侯友宜當時是現場指揮官，卻選擇用第三個衝進去抓人的最激烈方式去鎮壓。
林佳龍強調，鄭南榕是良心犯，是主張言論自由的異議份子，卻要被置之於死地，家屬有權了解真相，要知道侯當初為何要這樣做?就像很多受害者家屬一樣，現在有新事證，這不是過去的議題到了選舉又在吵，呼籲侯市長一定要回應，不要再講尊重言論自由，如果真是如此，就不該攻堅，導致鄭南榕自焚。
侯友宜稍早在出席市政總質詢時，受訪依舊以簡短話語回應「尊重所有人不同的言論跟觀點」，表示自己要好好努力、為人民做事。