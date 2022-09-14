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摩斯冰紅茶買10送10！搭環保杯「一杯15元」　龜記買1送1

▲摩斯漢堡冰紅茶半價活動又來了，今起開搶「買10送10」，可搭配環保杯折抵5元，等於大杯冰紅茶平均15元。（圖／取自MOS粉專）
▲摩斯漢堡冰紅茶半價活動又來了，今起開搶「買10送10」，可搭配環保杯折抵5元，等於大杯冰紅茶平均15元。（圖／取自MOS粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-14 14:37:222022-09-14 14:40:03

摩斯漢堡冰紅茶半價又來了！摩斯漢堡最招人喜愛的「鎮店之寶」冰紅茶，被喻為是速食界最好喝的紅茶，每每發動5折寄杯就立刻被搶光。摩斯漢堡在上周在APP安心取推出「開學歐趴」活動，祭出冰紅茶買10送10，不到兩天就完售，眼尖網友發現APP今（14）日又補貨上架，還釣出專業網友分享省錢喝法，搭配環保杯一杯只要15元，比買手搖飲純茶還便宜。

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摩斯漢堡為了慶祝開學，上周在APP安心取舉辦「開學歐趴」活動，推出冰紅茶買10送10、摩斯咖啡買10送10、拿鐵買10送10、經典蛋堡早餐買3送1、大薯冰紅茶組買3送1、夯地瓜紅茶組買3送1等多項優惠，其中大杯冰紅茶半價後平均20元，活動原訂進行到9月底，但半價冰紅茶當時上架不到兩天就被搶光。不過網友發現摩斯漢堡APP今（14）日又更新補充庫存，並分享更省錢喝法，單杯特價後再搭配環保杯可折5元，等於大杯冰紅茶一杯15元，CP值打趴一票手搖飲。

▲摩斯漢堡APP今日又上架「冰紅茶買10送10」，若搭配環保杯折抵優惠，平均單杯最低15元。（圖／手機截圖）
▲摩斯漢堡APP今日又上架「冰紅茶買10送10」，若搭配環保杯折抵優惠，平均單杯最低15元。（圖／手機截圖）
外送平台Uber Eats目前也有省錢喝法，站上集結龜記、五桐號、日出茶太、Mr. Wish、迷客夏等人氣手搖飲店家，在9月20日前祭出指定商品買一送一，包括龜記9月新品「龍眼紅烏」，把龍眼榨成汁後搭配茶香十足的紅水烏龍，外送價89元享買一送一；五桐號招牌的仙草凍奶茶買一送一後，平均單杯30元。

▲龜記推出新品「龍眼紅烏」，北部75元、中南部69元。（圖／業者提供）
▲龜記推出新品「龍眼紅烏」，Uber Eats外送價89元，9月20日前外送買一送一。（圖／業者提供）

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