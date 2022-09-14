台中爵士音樂節再現盛況　議員：行銷要加強

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根據目前的活動資料顯示，此次除了市民廣場的大舞台，已不見過去搭配在旁邊場地的小舞台。而是自10月1日起，到台中驛鐵道文化園區、PARK2草悟廣場、臺中市役所、臺灣府儒考棚Ｘ中島 GLAb等據點進行爵士巡迴演出。
黃守達說，過去爵士音樂節為定時定點的大型慶典，聚集人潮相對容易。市民廣場的演出10月15日才開始，時間與10月1日開始的巡演完全切開，點進台中爵士音樂節的網站，巡演小舞台的演出資訊極有可能被忽略，此次變更模式，雖不失為一個好的嘗試，但文化局應該思考，要怎麼讓爵士音樂節的品牌可以有效延伸到這些節點？
黃守達強調，跨局處的整合非常重要，尤其是即將開跑的台中購物節，單一年度所花預算3.5億粗估已經可以辦理30場台中爵士音樂節，既然花費龐大經費，就應該要將資源妥善運用，善加協助聯合行銷，幫助在地業者。
王立任指出，爵士音樂節號稱推出吃好食、住體驗、玩遊趣、購禮物等四大主題優惠方案，但目前尚未看到較積極的整合優惠訊息，建議各局處的橫向合作應更加緊密，讓來參與爵士音樂節的遊客真的能夠感受到台中市的熱情，也能帶動爵士音樂節的觀光及經濟效應。
文化局長陳佳君指出，今年活動已招募72個友好店家，包含吃好食、住體驗、玩遊趣、購禮物等類型，以文化創意產業核心發展重點，結合中西區，將爵士音樂帶進舊火車站、草悟廣場park2等處。宣傳行銷方面，除在既有的報紙、電視等多元媒體，及市府官網、社群媒體按期程宣傳外，今年也首度與電商平台合作宣傳，達到全面曝光的效益。
經發局長張峯源表示，台中購物節10月10日將開跑，訂於10月6日舉行起跑記者會，活動將與爵士音樂節聯合行銷，讓民眾不只來台中聽音樂，也可買東西，刺激內需，並再透過新聞媒體及電子媒體等行銷。
觀旅局長韓育琪表示，將盤點包含踩舞嘉年華一系列活動，與各公協會、業者對接，整理專屬優惠同時做整體行銷。