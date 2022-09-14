台中爵士音樂節再現盛況　議員：行銷要加強

台中爵士音樂節因疫情已沉寂兩年，今年爵士音樂節主舞台終於回到市民廣場，議員黃守達、王立任等質詢表示，市府如何讓過去的氛圍能夠銜接延續，深化台中爵士音樂節的品牌？以及爵士音樂節在恢復往年規模舉辦下，將如何兼顧防疫？文化局長陳佳君指出，爵士音樂節目前為台中市發展文化創意產業的重要核心之一，今年規劃包含樂團徵選、青少年培訓樂團講座，將回到以往的規模，讓此文化產業變成台中市的驕傲。

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根據目前的活動資料顯示，此次除了市民廣場的大舞台，已不見過去搭配在旁邊場地的小舞台。而是自 10 月 1 日起，到台中驛鐵道文化園區、 PARK2 草悟廣場、臺中市役所、臺灣府儒考棚Ｘ中島 GLAb 等據點進行爵士巡迴演出。

黃守達說，過去爵士音樂節為定時定點的大型慶典，聚集人潮相對容易。市民廣場的演出 10 月 15 日才開始，時間與 10 月 1 日開始的巡演完全切開，點進台中爵士音樂節的網站，巡演小舞台的演出資訊極有可能被忽略，此次變更模式，雖不失為一個好的嘗試，但文化局應該思考，要怎麼讓爵士音樂節的品牌可以有效延伸到這些節點？

黃守達強調，跨局處的整合非常重要，尤其是即將開跑的台中購物節，單一年度所花預算 3.5 億粗估已經可以辦理 30 場台中爵士音樂節，既然花費龐大經費，就應該要將資源妥善運用，善加協助聯合行銷，幫助在地業者。

王立任指出，爵士音樂節號稱推出吃好食、住體驗、玩遊趣、購禮物等四大主題優惠方案，但目前尚未看到較積極的整合優惠訊息，建議各局處的橫向合作應更加緊密，讓來參與爵士音樂節的遊客真的能夠感受到台中市的熱情，也能帶動爵士音樂節的觀光及經濟效應。

文化局長陳佳君指出，今年活動已招募 72 個友好店家，包含吃好食、住體驗、玩遊趣、購禮物等類型，以文化創意產業核心發展重點，結合中西區，將爵士音樂帶進舊火車站、草悟廣場 park2 等處。宣傳行銷方面，除在既有的報紙、電視等多元媒體，及市府官網、社群媒體按期程宣傳外，今年也首度與電商平台合作宣傳，達到全面曝光的效益。

經發局長張峯源表示，台中購物節 10 月 10 日將開跑，訂於 10 月 6 日舉行起跑記者會，活動將與爵士音樂節聯合行銷，讓民眾不只來台中聽音樂，也可買東西，刺激內需，並再透過新聞媒體及電子媒體等行銷。