高嘉瑜挺修法防炒房　籲內政部堅定態度

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高嘉瑜說，在房價不斷上升的情況下，政府絕對有必要掌握市場資訊，若有不實的資訊，以及炒作的行為，真正有購屋需求的消費者，都會成為冤大頭，所以《平均地權條例》修法絕對是必要，這已經不是市場機制的問題了，籲部分業者千萬不要把成本的上升和炒作混為一談。
此外高嘉瑜表示，預售屋紅單交易，從去年7月1日之後也全面比照預售屋交易適用房地合一2.0稅制，但六都交易量減少幅度有限，房地合一稅收預算達成率超高，去年達到281.8%，實徵淨額達到245.7億元，顯然只有房地合一稅，並不足以抑制房市熱度。
高嘉瑜認為，既然房屋是居住用而非投資獲利的工具，限制預售屋讓與和轉售並沒有不妥之處，至於例外狀況的排除，修法草案既然也有考慮到，希望內政部除儘速研擬相關配套，也要適時跟社會大眾來說明，破除不必要的質疑。
高嘉瑜也提到，私法人是沒有「居住」需求的，根據內政部統計數據，法人持有多屋（4房以上）的比例將近4成，如做為囤房炒作用途，對房價必然有所影響。修法草案是採「許可制」，如果購屋是作為員工宿舍等正當用途，當然不是管制對象，草案主要是針對投機炒作行為，如果私法人沒有如此意圖，也不用對修法感到緊張。
最後高嘉瑜強調，將持續監督落實居住正義，除上述限制預售屋換約轉售和私法人購屋許可制，修法草案還包含預售屋解約實登、檢舉獎金制度、重罰炒作等方向，主要針對的都是炒作行為，也可以填補實價登錄制度反助漲房價的漏洞。房價就算隨著大環境有所變化，但炒作無論如何都是炒作，不合理的購屋價格不是購屋族應承擔。