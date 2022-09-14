黃崇仁看力積電股價與半導體景氣　過度反應最終V型反轉

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黃崇仁也說，其實中國的競爭力沒有台灣強，高薪能維持多久？要超越台積電的薪水與分紅很困難，強調這些人才最終還是會回流到台灣來，他指出短期內或許有影響，但時間久了，像福建晉華不行了，人才也都回流台灣。
另外，美國持續加強對中國半導體的限制，黃崇仁表示全世界半導體都需要台灣，兩岸半導體是互補關係，供應鏈不能說斷就斷，就像是蘋果也要把台灣製造的晶片送到中國製造手機。他認為目前兩岸關係緊張，但切割兩岸的供應鏈是不可行的，台灣在這方面得小心處理，但他也說某些高階或敏感的產品，美國有其立場，台灣也會配合。
至於力積電股價近期持續來到低檔，甚至一度跌破30元大關，黃崇仁則說這是大環境的問題，連龍頭台積電都從600元跌到400多元，強調現在不是談股價的時候，產業不好時，股價會反應過度，產業好的時候亦然。但他認為，力積電殖利率5%、本益比6倍，但台積電殖利率僅1.8%，本益比20倍，台積電股價貴那麼多，那還要說力積電的股票不好嗎？
另外，大家關心半導體景氣，黃崇仁則說，對半導體產業來說，現在是V型反轉下去，但這不會是長期的現象，大家不安的情緒會慢慢消化，他對台灣產業還是很有信心。至於庫存調整還要多久？他認為，今年7、8月開始消化庫存，可能延續到12月左右，但受通膨影響，景氣向下可能還要一段時間，等庫存去化後，市況就會慢慢回溫。而他也強調，公司目前沒有砍單問題，只是大家多數在調整庫存。