台積電如期如址營運 綠營要陳若翠簽議員自動解職同意書
國民黨高市議員陳若翠13日在議會總質詢時，質詢高雄市長陳其邁若台積電2023年底不投產，是否願意下台負責？對此，高雄市綠營市議員候選人們齊聲要求陳若翠簽署「若台積電如期如址營運，議員自動解職」同意書。左營楠梓議員候選人黃偵琳今(14)日表示，她同意陳若翠說監督市政不等於唱衰高雄，但前提必須是「真的在監督，而不是來吵架的。」
對於昨天的質詢，陳若翠今天發聲明滅火，稱沒有人不歡迎台積電到高雄設廠，她只是站在監督立場，不希望有任何小細節壞了這件大事。黃偵琳認為，即便先不提陳若翠質詢一個問題出了三個大錯，在陳若翠請市長答覆後，卻又頻頻跳針不給市長回應，議事質詢被搞得像是在潑婦罵街，這樣叫「監督」嗎？
黃偵琳指出，所謂「監督」應提出事證與建議，但陳若翠不僅引用錯誤的設廠時間也沒有任何具體建議。台積電於去年11月宣布，預計2022年動工，2024年量產，陳若翠卻無中生出「2023年」逼問市長之外，針對台積電時程也提供不出任何具建設性的意見，只會跳針要求「市長下台」。
因此，黃偵琳要求陳若翠簽署「若台積電如期如址營運，議員自動解職」同意書，並表示既然陳若翠的「監督」是要求用下台當籌碼，那應當以身作則，簽署「若台積電如期如址營運，議員自動解職」同意書。
民進黨鳳山區高雄市議員候選人蘇致榮也呼籲，國民黨議員聲稱是要監督市政，但真的要認真一點，陳若翠昨天在議會質詢時，卻又在唱衰高雄，如同過去韓粉、韓國瑜所做的事情一樣！如果台積電量產，陳若翠要不要簽署議員自動解職同意書，並公證？做為問政負責的表現。
民進黨前金新興苓雅區市議員候選人湯詠瑜也針對陳若翠昨日評論表示，市議員監督市政是天職，但身為市民，期望看到的是議員能夠本於專業、事實跟法律依據來問政，而不是用毫無根據的臆測、妄論，膝反射式的為反對而反對，卻提不出具有建設性的具體指摘或意見。