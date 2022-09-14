縣市首長最新民調台南居6都亞軍 黃偉哲8成滿意度獲金獎

根據台灣世界新聞傳播協會今 (14) 日所公布縣市首長滿意度及施政民調，台南市長黃偉哲獲得超過八成的首長滿意度，拿下金獎；在觀光旅遊、藝術文化、醫療衛生及環境保護等四個施政面向，連續兩年蟬聯金獎；在防疫表現及市民幸福感等兩項，也拿下金獎；治安狀況今年是逆轉勝，拿到金獎；在經濟發展、交通狀況及教育品質等三項，則獲銀獎。總計八金三銀，在六都排名第二。

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▲最新縣市首長民調台南市長黃偉哲以超過8成滿意度獲金獎（圖／台南市政府提供）

黃偉哲表示，這項民調是對南市府團隊過去 3 年多來努力的一個肯定，更感謝市民朋友的支持督促。他特別提到，每當有議員詢問為執政成果打幾分時，他都會為自己打 60 分，給團隊打 90 分，他認為南市府團隊同仁都很努力，能夠一起共事，他感到很榮耀，也希望這份榮耀能更成為鞭策我們繼續努力的力量。

黃偉哲也說，台灣 22 個縣市都是共同生活圈，希望大家一起共好，台灣更好。

台南市政府表示，台南是文化之都、旅遊之都，過去在各大民調皆為常勝軍，這次調查結果，藝術文化獲得 79.6% 滿意，觀光旅遊獲得 78.6% 滿意，皆為六都第一，但南市府團隊秉持沒有最好、只有更好初衷，將努力在文化及觀光領域耕耘。

在防疫表現上，台南拿到 83.6% 滿意，為六都第一，防疫工作有賴市民朋友的配合支持以及醫護人員第一線的努力，兩年多來 COVID-19 抗疫，台南市透過跨局處及公私協力，導入智慧科技，發展「台南打疫苗」、「台南快疫通」、「健康共照雲」等系統，以線上科技搭配線下服務，加上醫護公衛人員努力，累計確診率目前仍是六都最低。

環境保護方面這次獲得 78.2% 滿意，名列六都第二，總算還給環保局基層同仁一個公道，台南是最落實環檢警合作的縣市，查緝公開案件常常被媒體報導關注。根據環盟評比，台南連續兩年維持 A 級優等，今年更被評比為全國第一。環保署評比土壤與地下水整治也都是特優。空品客觀數據上， 110 年 PM10 濃度較 108 年改善 17.4% ，而 PM2.5 濃度改善 10.3% ，改善率皆位列六都第一。