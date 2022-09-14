縣市首長最新民調台南居6都亞軍 黃偉哲8成滿意度獲金獎

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台南市政府表示，台南是文化之都、旅遊之都，過去在各大民調皆為常勝軍，這次調查結果，藝術文化獲得79.6%滿意，觀光旅遊獲得78.6%滿意，皆為六都第一，但南市府團隊秉持沒有最好、只有更好初衷，將努力在文化及觀光領域耕耘。
在防疫表現上，台南拿到83.6%滿意，為六都第一，防疫工作有賴市民朋友的配合支持以及醫護人員第一線的努力，兩年多來COVID-19抗疫，台南市透過跨局處及公私協力，導入智慧科技，發展「台南打疫苗」、「台南快疫通」、「健康共照雲」等系統，以線上科技搭配線下服務，加上醫護公衛人員努力，累計確診率目前仍是六都最低。
環境保護方面這次獲得78.2%滿意，名列六都第二，總算還給環保局基層同仁一個公道，台南是最落實環檢警合作的縣市，查緝公開案件常常被媒體報導關注。根據環盟評比，台南連續兩年維持A級優等，今年更被評比為全國第一。環保署評比土壤與地下水整治也都是特優。空品客觀數據上，110年PM10濃度較108年改善17.4%，而PM2.5濃度改善 10.3%，改善率皆位列六都第一。
據瞭解，該項民調是在今(111)年7月25日至8月28日期間，以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，電話後二碼電腦隨機抽樣，由人員對20歲以上的成人進行電話訪問，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除了連江縣之外，在95%的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差，介於正負3.5至4.0百分點之間。