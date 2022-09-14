鋼鐵人啦啦隊茵茵身材高挑火辣　卻曾是舞蹈圈逃兵

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在光鮮亮麗的演出之下，茵茵其實有段不為人知的不愉快過去。「當時跳舞對我來說不是享受，而是在交功課。」茵茵坦言，小時候開始學跳舞，國小、國中都是舞蹈班，但當時的她並不快樂，神經大條的她，在不知不覺中被排擠，時間久了也對舞蹈也失去興趣。
茵茵國中畢業後，她對自己的未來規劃不是成為一個職業舞者，因此逕自決定告別舞蹈圈。在好姐妹、鋼鐵女神雅典娜成員朵拉Dora的慫恿之下，兩人轉換跑道去學習美容美髮，但茵茵遭家人反對，因此她跟家人「抗戰」一陣子。
去年高雄鋼鐵人成軍，招募啦啦隊成員，有朋友推薦茵茵去參加徵選，她抱持著姑且一試，沒有通過也沒關係的心情，沒想到意外得知她的好姐妹Dora也參加徵選，最終兩人雙雙通過雅典娜女神的徵選。
談到復出舞蹈圈，茵茵回憶說，第一次團練，因為太久沒跳舞，加上她學舞本來就慢，大家都是一天內跳幾次就學會，但她都要回家再多練習，下一次團練時才跟上其他團員，但她很努力跟上團隊的腳步。
茵茵的身材高挑，在團體中顯得比較突出，優點是在團體生活容易被看到，但也因為身高，在團體生活中又太突出，隨便做錯就容易被發現，動作永遠比別人慢半拍才到位，這也成為她身高上的缺點。
不過，茵茵認為，雖然過去學習跳舞有不開心經驗，但她重回舞蹈圈之後，現階段的跳舞不是在競賽或參加比賽，而是一種表演，著重在跳出自己的風格，因此，她現在很享受在表演這件事情上。
除了鋼鐵人主場賽事的表演之外，茵茵平常是個職業Show girl，IG上分享很多參加活動的照片，除了跳舞之外，她也非常喜歡健身，是雅典娜成員中的健身女王。
「與其去咖啡廳喝咖啡或滑手機，寧可去逛大賣場。」茵茵表示，從小好動的她，因為朋友介紹而接觸健身，久了之後朋友圈很喜歡看她在社群上發布健身的動態，反而成為促使她健身的動力，進而愛上健身。
喜歡健身的茵茵，也曾因健身而被嫌棄，但她正向思考，「不可能要求所有人都喜歡妳，但妳要喜歡自己的樣子，就會吸引到喜歡妳的人。」茵茵說，健身讓她得到的成就感，不只是社群上的健康形象，相對在身材上的變化，讓她感受到努力堅持之下就可以收到成果。
在雅典娜女神之中，與茵茵交情最好的就是Dora，兩人是從國中就認識的好姐妹，兩人的「最萌身高差」，成為球迷討論的話題。Dora會跟茵茵討論社群的經營與粉絲的互動，茵茵有次看到粉絲在Dora的社群版面上不禮貌留言，茵茵直接開嗆，霸氣保護Dora。
茵茵說，其實兩人一開始認識時並不熟，但因為有共同的遭遇，互相鼓勵扶持成為閨蜜，還約好在彼此身上有相同的刺青，兩人討論很久，決定刺上一串數字，答案揭曉是兩人就讀國中所在位置的緯度，紀念兩人的相遇。