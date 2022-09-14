停等紅燈隨手丟垃圾　中市「電眼」取締

停等紅燈隨手丟垃圾，小心電眼緊盯、罰單跟著來！台中市政府環保局透過科技執法，以銳利電眼取締不法，針對國道、台74號下匝道或沿線高架橋下方以及轄內重要道路等，易遭亂丟垃圾處，各區清潔隊運用移動式監視器以車追人，近兩個月已取締80件、罰鍰金額預估11萬7,600元，請民眾勿心存僥倖、亂丟垃圾。





我是廣告 請繼續往下閱讀

環保局表示，針對轄內重要道路，例如台74號(潭子段)下匝道分隔島附近，許多用路人貪圖一時方便，上、下匝道停等紅燈時，喝飲料、嚼檳榔、吃東西，隨手搖下車窗並往一旁亂丟垃圾，車多交通尖峰時刻更為嚴重，中央分隔島垃圾不僅影響市容觀瞻，往來車流量大，清潔人員作業風險高，希望用路人多體諒第一線人員的辛勞，共同維護環境。





此外，也有部分垃圾收運點民眾因貪圖方便，在垃圾車未到達時，即將垃圾暫置地面，造成環境髒亂，轄區清潔隊也會透過監視器揪出違規行為人。監視器拍到有亂丟垃圾、吐痰、檳榔渣、菸蒂等行為，將依違反《廢棄物清理法》第27條第1款規定，並依同法第50條處1,200元至6,000元罰鍰。





環保局長陳宏益表示，運用監視器輔助清潔隊告發取締違規亂丟垃圾行為，不僅減少人力負擔，也能提升稽查成效，由於第一線街道清潔人員最了解垃圾出現處，監視器架設位置也會隨之滾動調整，透過科技執法、加強取締違規亂丟垃圾民眾、發揮嚇阻效果，也呼籲民眾響應共同維護市容整潔、垃圾隨手帶走，留給用路人乾淨的行車空間，提升環境品質。



