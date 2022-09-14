自估不再重演2018！綠拚光復台北　桃園、基隆接棒不悲觀

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高層分析，不論是因為民眾黨有一定的實力，或是國民黨整合失敗，此次選舉包含台北市、新竹市、苗栗縣與澎湖縣都是「三腳督」，這幾個縣市3個候選人最後票開出來大概都不會低於20%，相對地，只要拿超過40%就很有機會當選。
該高層透露，苗栗脫黨參選的實力也堅強，是70年來民進黨的最好機會，澎湖也是三足鼎立，再加上台北市與新竹市，這都可能會是此次選舉讓人跌破眼鏡的地方。
另外，黨內高層也說，今天中常會到雲林舉行，總統蔡英文2次選舉在雲林都拿到超過6成以上選票，加上現任縣長張麗善政治家族色彩還是很重，也沒有太多執政績效，民進黨同樣把雲林列為目標縣市之一。
至於桃園市、基隆市等執政縣市選情，高層坦言，支持者可能會有擔憂，「但我有一定信心」，這3個執政縣市經過民進黨執政8年，地方組織的基礎相當雄厚，雖然北部藍大於綠，但2018年民進黨的候選人都能連任，這次接棒的人選條件也都很優秀，「不必太不樂觀」。
黨內人士分析，國民黨仍是地方執政的最大黨，共有14席，其中還有10個要選連任，這對民進黨選舉確實比較困難，因為執政當然有執政優勢。
該人士透露，根據過往經驗，挑戰現任者的選舉中，民調差距都會很多，挑戰者的民調落後20%是最基本，以2014年的例子來說，桃園市長鄭文燦意外當選，但其實封關前的民調顯示鄭文燦落後24%。
該人士說，除了參考過去選舉的結果票數外，要到實地去瞭解現場反應，例如說明會來了多少人？有沒有熱情？這才是對選情客觀的評估。現在已經慢慢接近選舉，選民也開始會去注意，到底縣市長選舉是要投給現任者還是投給挑戰者，這都還在變化當中。