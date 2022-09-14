原子地球改名「Ozone」出道！林佳辰撞衫李鍾碩帥暈粉絲
由男團選秀節目《原子少年》脫穎而出的人氣團「地球」，昨（13）日宣布加盟索尼音樂，以新團名「Ozone」出道，記者會上湧現大仗陣媒體，人氣王林佳辰沒有戴著招牌領巾出現，而是換上高級訂製裝華麗亮相，和韓星李鍾碩有志一同的以CELINE亮片刺繡高領上衣搭配黑色T恤，營造華麗搖滾的風格，眼尖的粉絲發現台韓明星不小心撞衫，笑說：「帥哥眼光果然相似！」、「又被佳辰帥暈了！」
「Ozone」除了原先票選最高的5位人氣成員林佳辰、林煥鈞、黃文廷、周祖安、周子翔之外，加入火星的李哲言成為第6位新成員，以全新組合出發，被唱片公司持續鎖定為新團員，李哲言笑說滿驚訝的，「希望大家會以一個新的角度、新的階段看待，Ozone會是一個全新的定位，過去的回憶是一種養分，大家都會朝不同方面發展」，和火星成員彼此祝福，中秋節還一起烤肉，關係不變。
從訓練生時期度過重重關卡，熬了多年終於出道，團員記者會前一晚相當緊張，開心、亢奮到睡不著，製作人詹仁雄、前輩鬼鬼則叮嚀他們不要吵架，要維護好團魂，隊長周祖安透露，周子翔在深夜傳了一通訊息，跟大家告白「相遇是一種緣份，希望我們不只是工作夥伴，能一起站上更多的舞台」，讓團員間感情更加升溫。
綜藝感滿滿的林佳辰，一開口就讓全場笑翻，他特別感謝粉絲與「長輩們」的支持，表示「出道只是一個開始，未來會繼續努力耕耘，請大家多多指教」，並許願能到美國洛杉磯訓練、製作音樂，索尼音樂則為Ozone安排滿檔的目標規劃，包含全新單曲、戲劇主題曲、海外特訓和製作、12月發行全新EP，期待少年們在演藝圈發光發熱。
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