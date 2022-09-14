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許雅鈞顏值狂被女兒嫌棄　小S就愛他「鼻頭大」親吐原因

▲小S透露許雅鈞顏值狂被女兒嫌棄。（圖／東森提供）
▲小S透露許雅鈞顏值狂被女兒嫌棄。（圖／東森提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-09-14 22:00:00

小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，日前邀請梁佑南、方琦、陸元琪、袁融，以及甄莉和Phoebe，3對母女檔一同上節目，本來主題是要讓女兒們在節目中大爆媽媽們各種「幼稚」行為的料，沒想到後來卻差點變成媽媽們吐槽老公的大會。

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▲《小姐不熙娣》邀請到3對母女檔，左起為小S、Peggy、劉涵竹、張琳、袁融、陸元琪、方琦、梁佑南、Phoebe、甄莉、派翠克。（圖／東森提供）
▲《小姐不熙娣》邀請到3對母女檔，左起為小S、Peggy、劉涵竹、張琳、袁融、陸元琪、方琦、梁佑南、Phoebe、甄莉、派翠克。（圖／東森提供）
甄莉、梁佑南首度帶女兒一起上《小姐不熙娣》，女兒們都很興奮能見到自己的偶像小S，讓小S樂到合不攏嘴，笑稱：「我這個人就是大小通吃啦！」小S反問女兒們，是否會跟媽媽喜歡上同一個偶像？Phoebe透露之前曾和媽媽一起去追過韓星南柱赫和李棟旭，甄莉一聽秒變少女心，直呼：「帥的我都愛，而且這些男生，怎麼都可以長得比我老公還帥！」

小S一聽完，表示她女兒也很喜歡問這個問題，因為她在追韓劇時，會不斷稱讚劇中的演員帥，這時女兒就會問她：「媽媽妳那麼喜歡帥哥，為什麼要嫁給爸爸？而且他鼻子這麼大。」小S立刻護航反駁：「爸爸也滿帥的吧！」還不忘強調鼻頭大對男人來說是一種財富的象徵，但女兒並不滿意這答案，繼續嫌棄許雅鈞：「可是我覺得他皮膚有凹洞。」面對女兒對老公的各種批評，小S最後忍不住崩潰：「妳不要再講了，妳再講會影響我對他的觀感。」事實上，小S日前在記者會上，就有透露該名會嫌棄許雅鈞鼻子的女兒，就是家中的老么許老三。本集將於明（15）日晚間10點播出。

▲小S表示女兒嫌棄許雅鈞皮膚有凹洞。（圖／東森提供）
▲小S表示女兒嫌棄許雅鈞皮膚有凹洞。（圖／東森提供）

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