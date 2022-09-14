心疼埔里正妹遭中國打壓 蔡培慧：威權永遠戰勝不了民主
來自南投埔里的第9屆台灣小姐冠軍高曼容，近期代表台灣赴馬來西亞參加「亞洲環球小姐選美比賽」，出席科技大會開幕式時遭中國打壓無法上台，地方鄉親怒罵中國「鴨霸」。民進黨南投縣長候選人蔡培慧心疼勇敢的她，今在高曼容臉書為她打氣，也相信威權永遠戰勝不了民主。
出身南投縣埔里鎮的高曼容，2013年就讀暨大附中時，參加美人腿公主決賽獲第3名，之後參加台灣小姐選拔複賽獲才藝獎第2名、2017年20歲就讀文化大學時，拿下台灣小姐選拔總冠軍。高曼容經常代言南投縣政府各項觀光宣傳活動，為南投鄉親所熟悉，得知她在國外遭打壓無法上台，忍不住在台下拭淚的消息，鄉親們相當心疼，怒罵中國「鴨霸」。
蔡培慧今（14日）在臉書發文，指埔里的女兒受到中國蠻橫打壓而無法上台，「太令我心疼、太令人氣憤了！」
蔡培慧說，台灣不管在產業發展、防疫有成還是國際互助，都展現相當好的成績，也緊密與全球脈動連結，中國面對國際諸多國家對台灣伸出友誼之手，態度蠻橫，但「我們相信，威權永遠戰勝不了民主」。她也到高曼容臉書留言：「你是最美的！自信發聲、好事發生，我們永遠是曼容的後盾。」
南投縣議員葉仁創也在臉書，貼出高曼容擔任美人腿公主時的宣傳活動照，呼籲中國切莫再做這種雞腸鳥肚的事，讓國際社會貽笑大方。