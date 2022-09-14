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心疼埔里正妹遭中國打壓　蔡培慧：威權永遠戰勝不了民主

▲高曼容12日在臉書發文，開心秀出參加選美比賽的「戰服」。（圖／翻攝高曼容臉書，2022.09.14）
▲高曼容12日在臉書發文，開心秀出參加選美比賽的「戰服」。（圖／翻攝高曼容臉書，2022.09.14）

記者顏幸如／南投報導

2022-09-14 16:39:562022-09-14 16:59:46

來自南投埔里的第9屆台灣小姐冠軍高曼容，近期代表台灣赴馬來西亞參加「亞洲環球小姐選美比賽」，出席科技大會開幕式時遭中國打壓無法上台，地方鄉親怒罵中國「鴨霸」。民進黨南投縣長候選人蔡培慧心疼勇敢的她，今在高曼容臉書為她打氣，也相信威權永遠戰勝不了民主。

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▲高曼容代表台灣前往羅馬尼亞參加「 2019 Miss onelife 國際大賽」時，在臉書秀出泳裝賽的「國旗照」（資料照片／翻攝高曼容臉書，2022.09.14）
▲高曼容代表台灣前往羅馬尼亞參加「 2019 Miss onelife 國際大賽」時，在臉書秀出泳裝賽的「國旗照」（資料照片／翻攝高曼容臉書，2022.09.14）
出身南投縣埔里鎮的高曼容，2013年就讀暨大附中時，參加美人腿公主決賽獲第3名，之後參加台灣小姐選拔複賽獲才藝獎第2名、2017年20歲就讀文化大學時，拿下台灣小姐選拔總冠軍。高曼容經常代言南投縣政府各項觀光宣傳活動，為南投鄉親所熟悉，得知她在國外遭打壓無法上台，忍不住在台下拭淚的消息，鄉親們相當心疼，怒罵中國「鴨霸」。

▲高曼容為南投家鄉拍的消防局宣導影片，上個月才剛上架。（圖／翻攝高曼容臉書，2022.09.14）
▲高曼容為南投家鄉拍的消防局宣導影片，今年8月才剛上架。（圖／翻攝高曼容臉書，2022.09.14）
蔡培慧今（14日）在臉書發文，指埔里的女兒受到中國蠻橫打壓而無法上台，「太令我心疼、太令人氣憤了！」

蔡培慧說，台灣不管在產業發展、防疫有成還是國際互助，都展現相當好的成績，也緊密與全球脈動連結，中國面對國際諸多國家對台灣伸出友誼之手，態度蠻橫，但「我們相信，威權永遠戰勝不了民主」。她也到高曼容臉書留言：「你是最美的！自信發聲、好事發生，我們永遠是曼容的後盾。」

▲南投縣議員葉仁創秀出高曼容當年擔任美人腿公主的宣傳活動照。（圖／翻攝葉仁創臉書，2022.09.14）
▲南投縣議員葉仁創秀出高曼容當年擔任美人腿公主的宣傳活動照。（圖／翻攝葉仁創臉書，2022.09.14）
南投縣議員葉仁創也在臉書，貼出高曼容擔任美人腿公主時的宣傳活動照，呼籲中國切莫再做這種雞腸鳥肚的事，讓國際社會貽笑大方。

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