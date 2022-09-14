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全球湧反中浪潮　印度欲吸引「撤中企業」成最大贏家

▲中國與印度之間的區域角力近年更加白熱化，隨各國與企業有意減少對中依賴程度，印度成為下一個有望化身世界工廠的國家。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國與印度之間的區域角力近年更加白熱化，隨各國與企業有意減少對中依賴程度，印度成為下一個有望化身世界工廠的國家。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-14 16:40:11

印度近年來人口增長，今年已達到今年已達到14億1200萬人，相當逼近中國的14億2600萬人，也就是說比起如今的中國，印度擁有更加便宜的勞動力，且不斷成長的市場優勢。隨著中國在疫情期間的封控措施影響全球供應鏈，外界不禁重新思考這個「世界工廠」的位置是否能被印度順勢取代。

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根據聯合國預測，印度明年人口可能正式超越中國，成為全球人口最多的國家，當中國人口紅利不再後，國家與企業紛紛將目光移到印度身上。從GDP成長率來看，印度自2021年以來復甦力道強勁，成長達8%的數據超乎市場預期；相較之下中國從新冠爆發以來就採取嚴格封控措施，多點停工封城衝擊到全球供應鏈，迫使企業思考多元化投資，避免過度依賴中國。

此外，各國政府「反中情緒」也隨地緣政治局勢逐漸升溫，包含美國建立印太經濟架構（IPEF）試圖與中國抗衡、日本撥款給日企協助將工廠搬離中國、英國限制華為5G參與軍事及核設施以及重要國家基礎建設、先前北京對一系列澳洲進口產品實施了懲罰性制裁等等，導致各國政府開始鼓勵與轉向與人口、土地面積都與中國差不多的印度合作貿易，而印度也把握機會推動「印度製造計畫」（Made in India initiative），以補助措施和大量土地來吸收撤中後的外企。

印度政府從2014年就開始推動「印度製造」這項計畫，其中涉及產業包含電子、化學、太陽能等能源化工範疇，醫藥、醫療器材、食品加工等醫藥生科範疇，以及汽車、重機械、紡織業等零件原料加工範疇，動員政府25個部門投入，預期將印度的製造業生產比例提升至GDP的25%以上。

不過外媒也指出，目前印度人口優勢「夠久了」，雖然勞力充足且薪資低廉，但印度市場不成熟的程度比起中國來說仍不足以撐起大規模製造業，再加上工廠的職災悲劇頻繁發生，弱勢地位的工人往往付出慘重的代價。根據全球產業總工會IndustriAll數據顯示，印度的製造、化工和建築業工傷死亡率最高，光是去年每個月製造業就有7例事故，一年更累積超過162人死於職災，如何改變現況才是當局把握機會，重塑與世界連結關係的首要之務。
 

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