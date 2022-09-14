全球湧反中浪潮　印度欲吸引「撤中企業」成最大贏家

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此外，各國政府「反中情緒」也隨地緣政治局勢逐漸升溫，包含美國建立印太經濟架構（IPEF）試圖與中國抗衡、日本撥款給日企協助將工廠搬離中國、英國限制華為5G參與軍事及核設施以及重要國家基礎建設、先前北京對一系列澳洲進口產品實施了懲罰性制裁等等，導致各國政府開始鼓勵與轉向與人口、土地面積都與中國差不多的印度合作貿易，而印度也把握機會推動「印度製造計畫」（Made in India initiative），以補助措施和大量土地來吸收撤中後的外企。
印度政府從2014年就開始推動「印度製造」這項計畫，其中涉及產業包含電子、化學、太陽能等能源化工範疇，醫藥、醫療器材、食品加工等醫藥生科範疇，以及汽車、重機械、紡織業等零件原料加工範疇，動員政府25個部門投入，預期將印度的製造業生產比例提升至GDP的25%以上。
不過外媒也指出，目前印度人口優勢「夠久了」，雖然勞力充足且薪資低廉，但印度市場不成熟的程度比起中國來說仍不足以撐起大規模製造業，再加上工廠的職災悲劇頻繁發生，弱勢地位的工人往往付出慘重的代價。根據全球產業總工會IndustriAll數據顯示，印度的製造、化工和建築業工傷死亡率最高，光是去年每個月製造業就有7例事故，一年更累積超過162人死於職災，如何改變現況才是當局把握機會，重塑與世界連結關係的首要之務。