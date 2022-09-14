高市今新增3例登革熱病例　研判為同一波被傳染個案

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高雄市今天也集結市府跨局處分別於前鎮區、鳳山區警戒範圍動員執行登革熱社區防治工作，並持續擴大環境整頓社區髒亂點大掃蕩，包含擴大疫調採檢、孳生源清除以及噴藥滅蚊等三合一緊急防治工作，累計動員人數達3000人/日。
衛生局表示，今天新增的3名確診個案分別為2名十多歲歲女性及1名55歲女性(三人分別在9/8至9/10出現症狀)，均有前鎮區警戒範圍高風險場域活動史。衛生局研判前鎮區16里及鳳山區3里警戒範圍內高風險場域空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段是現階段加強環境整頓及防治工作的重點。
衛生局指出：全球目前登革熱疫情嚴峻，各國紛紛開放境管加上本國人入境檢疫也逐漸放寬，3天居家檢疫後、第4天起快篩陰性的前提下即可有條件進入社區，對照登革熱平均潛伏期3至8天，有可能在社區活動階段發病而透過環境中埃及斑蚊或白線斑蚊觸發社區傳播鏈。陳其邁市長也指示即日起針對登革熱好發地區入境居檢對象加發防蚊噴罐，儘量降低登革熱社區風險。
高雄市共計480家合約醫療院所備有公費登革熱NS1快篩試劑，也提醒臨床醫師落實TOCC，呼籲民眾配合採檢，以縮短「隱藏期」（個案發病至通報時間）及早診斷，落實防治工作，確保環境整潔、才能健康平安。