恐慌性賣壓！法人看後市短期下探　年底前仍有機會反彈

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展望後市，凱基投信認為，指數短線雖有下探可能，但年底前仍有機會看到另一波反彈行情，原因有二。從企業獲利來看，第二季財報公布後，分析師開始逐步下修今、明二年企業獲利年增率預估值，可見獲利預估已逐漸反映景氣轉弱的可能性，而在預期降低的情況下，反倒增添財報季企業獲利優於預期的可能，因此短線股價若持續打底，意味利空已逐步反映。
從資金面來看，根據最新公布的9月份美銀美林基金經理人報告顯示，目前經理人的現金持有水位高達 6.1%，遠高於長期均值 4.8%，也是2001年 911恐攻以來最高水準，由此可見市場銀彈充足，後續只要出現任一實質利多，如美國期中選舉釋出政策紅利，均可望引發資金回補行情。
凱基未來樂活多重資產基金預定基金經理人李怡勳表示，昨日美國公布最新CPI數據，印證了樂觀期待聯準會鬆手的預期是不切實際的，投資市場勢必要與高通膨再共存一段時間，在通膨緩解前景未明的背景下，投資組合中納入對抗通膨資產具有必要性。
目前景氣循環進入了Late Cycle末端，股市仍將持續波動，等待更多數據落底。雖然目前股票跌幅已反映輕度衰退預期，長期價值逐漸浮現，但考量短線波動仍高，現階段透過多重資產逢回進行長線佈局是較佳策略。
隨著Fed政策預期快速變化，美公債殖利率再度挑戰前高、股票風格輪動加速，多因子選股模型較單一因子更能快速因應不同情境；而債券部分考量短期利率風險較高，且尚未觀察到企業違約風險明顯上升，目前可透過佈局信用債券鎖定收益水準，但整體而言應以高品質標的為主。