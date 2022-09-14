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恐慌性賣壓！法人看後市短期下探　年底前仍有機會反彈

▲展望後市，有投信法人認為，指數短線雖有下探可能，但年底前仍有機會看到另一波反彈行情，原因有二。（圖／美聯社／達志影像）
▲展望後市，有投信法人認為，指數短線雖有下探可能，但年底前仍有機會看到另一波反彈行情，原因有二。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

2022-09-14 16:46:29

最新公布的美國8月CPI年增率居高不下，恐慌性賣壓再度出籠，主要指數回吐9月至今漲幅，道瓊與S&P500指數單日跌幅均創下2020年6月11日以來最差單日表現。台股也受到影響，今（14）日終場跌236點，收在14658點。展望後市，有投信法人認為，指數短線雖有下探可能，但年底前仍有機會看到另一波反彈行情，原因有二。

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數據公布後，雖多數分析師對於下週聯準會升息預期仍是維持3碼不變，但利率期貨顯示，預期下週聯準會升息4碼的機率自0% 跳升至34%；而市場對於2023年第二季政策利率水準之預期亦同步自4.0%上揚至4.3%。後續升息幅度擴大之憂慮使景氣能見度進一步降低，短線市場買氣低迷。

展望後市，凱基投信認為，指數短線雖有下探可能，但年底前仍有機會看到另一波反彈行情，原因有二。從企業獲利來看，第二季財報公布後，分析師開始逐步下修今、明二年企業獲利年增率預估值，可見獲利預估已逐漸反映景氣轉弱的可能性，而在預期降低的情況下，反倒增添財報季企業獲利優於預期的可能，因此短線股價若持續打底，意味利空已逐步反映。

從資金面來看，根據最新公布的9月份美銀美林基金經理人報告顯示，目前經理人的現金持有水位高達 6.1%，遠高於長期均值 4.8%，也是2001年 911恐攻以來最高水準，由此可見市場銀彈充足，後續只要出現任一實質利多，如美國期中選舉釋出政策紅利，均可望引發資金回補行情。

凱基未來樂活多重資產基金預定基金經理人李怡勳表示，昨日美國公布最新CPI數據，印證了樂觀期待聯準會鬆手的預期是不切實際的，投資市場勢必要與高通膨再共存一段時間，在通膨緩解前景未明的背景下，投資組合中納入對抗通膨資產具有必要性。

目前景氣循環進入了Late Cycle末端，股市仍將持續波動，等待更多數據落底。雖然目前股票跌幅已反映輕度衰退預期，長期價值逐漸浮現，但考量短線波動仍高，現階段透過多重資產逢回進行長線佈局是較佳策略。

隨著Fed政策預期快速變化，美公債殖利率再度挑戰前高、股票風格輪動加速，多因子選股模型較單一因子更能快速因應不同情境；而債券部分考量短期利率風險較高，且尚未觀察到企業違約風險明顯上升，目前可透過佈局信用債券鎖定收益水準，但整體而言應以高品質標的為主。

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