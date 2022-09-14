adidas首推「光能充電」耳機！室內光也能充 可聽3天3夜
知名運動品牌adidas，不只賣球鞋、服飾，現在積極跨足運動耳機領域，與Zound Industries攜手合作，推出adidas首款光能充電耳機–RPT-02 SOL運動耳罩式藍牙耳機，充飽電可以長達80小時續航力，同時可透過光源來進行充電，不僅是太陽光，室內燈下也能充電，相當方便，提供酷炫十足的充電方式，售價為7,590元，算是中等價位。
光動力當道，adidas也順勢推出首款光能運動耳機RPT-02 SOL，透過光動力不用擔心電量耗盡，adidas RPT-02 SOL採用瑞典光能技術創新公司EXEGER開發的光電材料POWERFOYLE，能將各種形式的自然光和人造光轉化為電能，在無光照情況下擁有長達80小時電池續航力，持續播上三天三夜都不是問題，減少需要插入充電的必要及充電周期的次數，這也就意味著電池使用壽命可以保持更長久的時間，在頭帶上有光源指示圈，可有效於幫助找到強勁的光源，以達到理想的充電效果，還可以通過adidas Headphones APP追蹤耳機的電力狀態。
受adidas鞋類和服裝的啟發，adidas RPT-02 SOL不僅為運動而生，更追求環保意識發展，耳機材質有51%由87%再生塑料製成，結合耐用材料，設計出恰到好處的夾緊力，幫助運動者在高強度訓練中保持原位與舒適，並採用IPX4防護設計，防汗防濺，搭配可拆卸清洗的耳墊和內頭帶兩個部件，保持耳機的乾淨。耳機上加入了直觀簡便的控制鍵，可方便用戶在行走中也能輕鬆控制音量、切換歌曲。