當黑熊與烏龜相遇！熊熊竟被「嚇到退後」：這什麼東西

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黑糖到戶外活動場後，總是先吃好吃滿保育員幫牠準備的佳餚，偶爾玩玩行為豐富化玩具，或是活動一下身體，接著就會選擇在有遮蔭、可以看到保育員在後場工作的位置休息，跟鄰居紅耳龜也相處的很好，不會互相打擾到彼此的空間。
貝兒可就不同了，比起黑糖，牠的精力充沛，可以整天在戶外活動場放電，一刻都停不下來，吃完自己的食物後，還會到處啃食活動場裡的植栽，或者是爬到樹上折樹枝想築巢。最近貝兒在戶外活動時，第一次遇到紅耳龜到水池岸邊曬太陽，雖然亞洲黑熊具有靈敏的聽力和嗅覺，不過視力不佳，貝兒走到很近才發現紅耳龜，當下就被嚇到退後一步，被在一旁觀察動物行為的保育員記錄到。沒想到貝兒記憶力並不差，再度輪到貝兒到戶外活動場時，這回看到池邊的紅耳龜立刻揮動熊掌，紅耳龜現在只要看到黑熊就會自己先跳入水池裡避難，貝兒還會下水池找，盯著水面、手不停的在水中摸索，搜尋那隻比現任保育員還資深的紅耳龜。
貝兒在溫帶區是隻個性鮮明的亞洲黑熊，每次輪到貝兒到戶外活動場時，牠都會先跑去招惹其他隻住在隔壁欄舍的黑熊。因此輪到貝兒要到活動場的日子，保育員都得先讓其他的黑熊有東西吃，轉移牠們的注意力，確保牠們不會在通道上互相打鬧，貝兒真是一隻非常有活力的熊。
貝兒和黑糖年紀相仿，但是體型懸殊，雄性的黑糖體重160公斤，雙腳站起來可以達210公分，雌性的貝兒體重100公斤，身高約160公分，因此有時候民眾會誤以為貝兒是小熊，其實牠們年紀是差不多的。根據牠們的個性，下次您一定可以判斷今天在活動場的是誰。（編輯：李惠婷）