通膨降溫、購買力改善　前7月實質經常薪資年減收斂

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7月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4413元，較上月增加0.18%，較上年同月也增 3.52%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬3942 元，合計後總薪資為5萬8355元，較上月增加10.43%，較上年同月也增5.40%。
累計1至7月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4286元，較上年同期增加3.10%，總薪資也增3.71%，是22年以來最大增幅；剔除物價因素後，實質經常性薪資年減 0.07%，實質總薪資年增 0.52%。
陳惠欣指出，從去年10月開始，實質經常性薪資指數皆有不錯的表現，但自今年3月開始，CPI大於3%，導致實質經常性薪資持續呈現年減。她進一步解釋，雖然1至7月同樣顯示年減，但從5月的年減0.18%，到6月年減0.11%，再到7月的年減0.07%，顯示年減率逐月縮小中，原因與1至7月CPI年增率回落至3.17％有關，表示購買力已逐步獲得改善。
主計總處就行業別經常性薪資變動觀察，礦業及土石採取業、電力及燃氣供應業、用水供應及污染整治業因部分廠商調薪，經常性薪資分別月增3.65%、2.16%、1.47%；住宿及餐飲業隨國內疫情趨緩，經常性薪資增1.53%。 總薪資方面，製造業受部分上市櫃公司本月發放員工酬勞、工作獎金影響，月增32.50%，其中基本金屬製造業增加1.05 倍，電子零組件製造業也增92.28%。