美恐加劇升息挫台股 黃天牧：基本面在不至於有信心問題
美國最新通膨數據高於市場預期，也加深市場對美國聯準會（Fed）9月加大升息力道的擔憂，甚至已出現升息4碼的預期，也導致美股重挫，台股今（14）日終場也跌了236.1點，收在14658.31點，跌幅1.59%。對此，金管會主委黃天牧信心喊話，台股基本面良好，不至於有信心問題。至於金管會是否祭出股市穩定措施，他說，資本市場是動態監理，國安基金現在已在場內，金管會將看國安基金相關作為，再進行適度處理。
黃天牧今日出席「權民搶百萬權心權力創造財富」記者會時談到，台股有基本面價值，現金殖利率加股票股利逾4%，台股本益比約10.95倍，今年前8月上市櫃公司營收也較去年同期有雙位數成長，而且上市櫃公司海外投資收益創至少近10年新高，這些均顯示上市櫃公司基本面良好。
面對整體資金情勢變化，黃天牧坦言，升息及通膨的確會對國際資金流動產生影響，不過股市並非只看短期，而是要看中長期表現。日前證券周邊單位提出強化ESG（環境、社會及公司治理）、大數據及資安等面向的相關措施，意在強化台灣資本市場基礎建設，他重申台股基本面良好，台股不至於有信心問題。
他進一步補充表示，短期內升息對資金流動會有影響，但受影響的並非只有台灣股市，觀察近幾日台股若呈現下跌，跌幅大概落在中間，並非跌最深的股市，他要投資人不必過於驚慌，台股有基本面在，待升息及資金情況穩定後，自然會有穩定行情出現，不必過分擔心，台股投資標的是好的，不會有什麼問題。