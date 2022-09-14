民進黨組雲嘉嘉連線　質感廣告看板佇立西螺、嘉義交流道

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蔡英文說，翁章梁是綠色執政品質保證的最佳代言人，他貫徹施政藍圖的執行力、以及堅定與中央攜手合作的意志力，嘉義科學園區已啟動、亞洲無人機AI創新應用研發中心也落腳嘉義縣，讓嘉義縣正在往農工大縣大步前進中。雲嘉嘉共同生活圈的聯合治理，要有五星級縣長帶頭來做，所以要再給翁章梁4年，讓雲嘉嘉區域發展能共同繁榮。
蔡英文還說，李俊俋提出的區域聯合治理與智慧交通、長照與醫療，為嘉義市的治理注入新思維。嘉義市歷經一個首長長期執政，不但公共建設效率不彰，更讓雲嘉嘉合作難以推動。嘉義市發展與雲嘉嘉的聯合治理需要一個有行動力與清楚掌握國家未來發展重點的市長，讓李俊俋帶領嘉義市往前大步邁進。
蔡英文也表示，劉建國出身基層，從政初衷就是要照顧弱勢以及基層民眾的需求，努力要為雲林「爭一口氣」，他也以具體行動讓雲林醫療水準與長照資源不斷完備。劉建國已經準備好要與縣民一起努力，以農業與生技雙箭頭帶動雲林發展，讓縣民以身為雲林人為榮。大家一定要贏回雲林，打破家族政治，讓雲林有政治清新的好將來。
另外，為催出雲嘉嘉地區選票，民進黨除了將首場行動中常會辦在雲林縣之外，近日也在西螺交流道、嘉義交流道附近豎立兩個大型廣告看板（T bar），希望讓南來北往的民眾、返鄉遊子都能夠看到民進黨雲嘉嘉縣市長參選人的形象廣告。
據了解，廣告的設計也跟今日公布的雲嘉嘉連線形象影片一樣走清新風，翁章梁、劉建國與李俊俋都穿上白襯衫，要一起「為家鄉做事」，打造更好的雲嘉嘉，更向出外打拚的遊子號召「揪你返來、逗陣為家」。